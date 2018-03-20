Безналичная оплата недоступна до 23 марта на 12 билетопечатающих автоматах МТППК

Безналичная оплата недоступна с 20 по 23 марта на 12 билетопечатающих автоматах, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

«С 20 по 23 марта 2018 г. будет обновляться программное обеспечение 12 устройств безналичной оплаты, установленных на билетопечатающих автоматах Московско-Тверской ППК. В это время приобрести билет в данных билетопечатающих автоматах можно будет только за наличные», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обновление коснется четырех автоматов на платформах «Фирсановская» и «Планерная», двух автоматов на станции «Крюково» и по одному автомату на станции «Химки» и платформе «Моссельмаш».