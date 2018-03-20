Ещё
Минпромторг организовал для школьников экскурсию на автомобильный завод
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минпромторг организовал для школьников экскурсию на автомобильный завод 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Заместитель Министра промышленности и торговли России Александр Морозов и учащиеся 8-9 классов 444 ШКОЛЫ столицы посетили Московский завод Renault, где ознакомились с новейшими технологиями и инновациями автомобильного производства, в том числе, в области электромобилей.
Расположенная в г. Москве производственная площадка полного цикла отличается высокими стандартами качества, одним из лучших в индустрии показателей локализации продукции и достигнутым уровнем роботизации. Так, в цехах завода установлено 24 новых робота, планируется установка еще 22, используется 110 беспилотных транспортных средства для обеспечения логистики промышленного производства, еще 12 было изготовлено для использования на других промышленных площадках в РФ. В 2017 году объем производства автомобилей на заводе увеличился на 34%.
В ходе экскурсии школьники вместе с Александром Морозовым познакомились с работой роботов и понаблюдали за процессом сварки кузовов для автомобилей, а затем посетили школу мастерства и школу роботов, где смогли попробовать себя в роли инженеров, составляющих траекторию движения для автоматики.
В цехе сборки гости рассмотрели устройство беспилотных транспортных средств для промышленного производства (AGV), которые разработаны и произведены инженерами московского завода Renault и предназначены для автоматизированной транспортировки комплектующих и деталей со складов и участков подсборки на конвейер.
Вторая часть экскурсии была посвящена теме электромобилей. В феврале 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Renault Россия, крупнейший оператор каршеринга в России «Делимобиль» и администрация Краснодарского края подписали трехстороннее соглашение о намерениях по созданию на территории края сервиса электрокаршеринга. Проект предусматривает поставку до 50 автомобилей Renault Twizy.
Александр Морозов, генеральный директор Renault Россия Андрей Панков и эксперты компании рассказали школьникам об истории появления и устройстве электромобилей, современных технологиях и о странах с наибольшим процентом электромобилей. Учащиеся, в свою очередь, задали множество вопросов об особенностях эксплуатации электромобилей в России и мире, о их влиянии на экологию, о будущем транспортной отрасли. Больше всего школьников интересовали принципиальные отличия электромобилей от традиционных автомобилей. Александр Морозов подробно рассказал об устройстве электромобиля и себестоимости его узлов и агрегатов.
Затем ученики, разделившись на команды, приняли участие в импровизированном конкурсе. Ребята решали математические задачи и формулировали ответы на необычные вопросы про эффективность электромобилей и особенности их эксплуатации.
Особым интересом пользовались представленные в распоряжение аудитории образцы электромобилей ZOE, TWIZZI, Kangoo Z. E.
По окончании мероприятия юные гости получили памятные сувениры.
Справочная информация
Компания Renault Россия, созданная в 1998 году, является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в России, а также одним из крупнейших инвесторов в российскую автомобильную отрасль. Сегодня активы компании включают две производственные площадки: завод в Москве и совместную с партнерами по Альянсу конвейерную линию в Тольятти. Развитая дилерская сеть, насчитывающая около 160 точек по всей стране, позволяет обеспечить клиентов неизменно высоким уровнем сервиса. С момента выхода компании на российский рынок в 1998 году было продано более 1,6 миллионов автомобилей Renault. Renault Россия занимает лидирующие позиции по уровню локализации производства легковых автомобилей, а также является безусловным лидером по импортозамещению. В настоящий момент компания активно развивает экспорт автомобилей, автокомпонентов и запчастей российского производства в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Министерство промышленности и торговли РФ: последние новости
Компанией Коминвест-АКМТ представлена компактная комбинированная машина Русская механика: новый Vector российского снегоходостроения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская Camry изменилась до неузнаваемости
Названа рублевая цена «AMG-Гелика»1
Нарушителей ПДД не пустят за руль108
В России подорожал Kia Rio
Мост в Крым откроют к лету1
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение