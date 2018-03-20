Минпромторг организовал для школьников экскурсию на автомобильный завод

Заместитель Министра промышленности и торговли России Александр Морозов и учащиеся 8-9 классов 444 ШКОЛЫ столицы посетили Московский завод Renault , где ознакомились с новейшими технологиями и инновациями автомобильного производства, в том числе, в области электромобилей.

Расположенная в г. Москве производственная площадка полного цикла отличается высокими стандартами качества, одним из лучших в индустрии показателей локализации продукции и достигнутым уровнем роботизации. Так, в цехах завода установлено 24 новых робота, планируется установка еще 22, используется 110 беспилотных транспортных средства для обеспечения логистики промышленного производства, еще 12 было изготовлено для использования на других промышленных площадках в РФ. В 2017 году объем производства автомобилей на заводе увеличился на 34%.

В ходе экскурсии школьники вместе с Александром Морозовым познакомились с работой роботов и понаблюдали за процессом сварки кузовов для автомобилей, а затем посетили школу мастерства и школу роботов, где смогли попробовать себя в роли инженеров, составляющих траекторию движения для автоматики.

В цехе сборки гости рассмотрели устройство беспилотных транспортных средств для промышленного производства (AGV), которые разработаны и произведены инженерами московского завода Renault и предназначены для автоматизированной транспортировки комплектующих и деталей со складов и участков подсборки на конвейер.

Вторая часть экскурсии была посвящена теме электромобилей. В феврале 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Renault Россия, крупнейший оператор каршеринга в России «Делимобиль» и администрация Краснодарского края подписали трехстороннее соглашение о намерениях по созданию на территории края сервиса электрокаршеринга. Проект предусматривает поставку до 50 автомобилей Renault Twizy

Александр Морозов, генеральный директор Renault Россия Андрей Панков и эксперты компании рассказали школьникам об истории появления и устройстве электромобилей, современных технологиях и о странах с наибольшим процентом электромобилей. Учащиеся, в свою очередь, задали множество вопросов об особенностях эксплуатации электромобилей в России и мире, о их влиянии на экологию, о будущем транспортной отрасли. Больше всего школьников интересовали принципиальные отличия электромобилей от традиционных автомобилей. Александр Морозов подробно рассказал об устройстве электромобиля и себестоимости его узлов и агрегатов.

Затем ученики, разделившись на команды, приняли участие в импровизированном конкурсе. Ребята решали математические задачи и формулировали ответы на необычные вопросы про эффективность электромобилей и особенности их эксплуатации.

Особым интересом пользовались представленные в распоряжение аудитории образцы электромобилей ZOE, TWIZZI, Kangoo Z. E.

По окончании мероприятия юные гости получили памятные сувениры.

Справочная информация

Компания Renault Россия, созданная в 1998 году, является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в России, а также одним из крупнейших инвесторов в российскую автомобильную отрасль. Сегодня активы компании включают две производственные площадки: завод в Москве и совместную с партнерами по Альянсу конвейерную линию в Тольятти. Развитая дилерская сеть, насчитывающая около 160 точек по всей стране, позволяет обеспечить клиентов неизменно высоким уровнем сервиса. С момента выхода компании на российский рынок в 1998 году было продано более 1,6 миллионов автомобилей Renault. Renault Россия занимает лидирующие позиции по уровню локализации производства легковых автомобилей, а также является безусловным лидером по импортозамещению. В настоящий момент компания активно развивает экспорт автомобилей, автокомпонентов и запчастей российского производства в страны ближнего и дальнего зарубежья.