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Более 370 автомобилей Volkswagen Crafter NF отзывают в РФ из-за возможных проблем с топливным фильтром
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Более 370 автомобилей Volkswagen Crafter NF отзывают в РФ из-за возможных проблем с топливным фильтром 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 371 транспортного средства марки Volkswagen Crafter NF. Программа мероприятий представлена ООО «Фольксваген Груп Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Crafter на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили, реализованные c 2017 г. по 2018 г. с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва являются транспортные средства Volkswagen Crafter NF с дизельным двигателем и простым турбонагнетателем. Из-за пульсации давления в топливной системе низкого давления возможно возникновение трещины от вибронагрузок в нижнем сварном шве на крышке топливного фильтра», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на транспортных средствах будет проводится проверка и при необходимости замена топливного фильтра.
«Уполномоченные представители изготовителя ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen Crafter NF, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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