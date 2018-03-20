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Видео: К этому адскому «Кадиллаку» лучше не подъезжать близко
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Видео: К этому адскому «Кадиллаку» лучше не подъезжать близко 

Quto.ru 10 часов назад
Фото: Quto.ru
Обшил руль мехом и думаешь, что выделился? Ха! Расскажи это парню на «кадиллаке» с дисками, из которых на полметра вбок торчит арматура. Как ни странно, но это вполне легально: закон в США учитывает лишь общую ширину автомобиля, а по этому параметру машины с дисками, снабженными swangas (так называется такой тюнинг колес, мода на которые идет с 70-х годов прошлого века) ближе к норме, чем некоторые здоровенные американские грузовики.
Но все же психологически встречать такие боевые колесницы — вроде римских эсседариев — страшно.
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