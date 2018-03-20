В конце зимы снизились продажи новых машин по пяти регионам Российской Федерации

Согласно статистике от автоаналитиков «Автостата», в период январь-февраль текущего года на пяти авторынках страны прослеживается спад продаж новых машин.

Наиболее удручающее положение дел в Еврейском АО. Тут прослеживается падение авторынка на 55,6%. По Сахалину обсуждаемый показатель составил 17%.

На 11% обвалился первичный авторынок Калмыкии. Магаданская область сработала в минус на 9,1%. А Ненецкий АО на 8,1%.

В целом же по стране авторынок новых машин растет. Показатели продаж уже поднялись на 21,7%. Россияне хорошо покупают не только отечественные автомодели нового поколения как то LADA VESTA и прочие, но и автомобили зарубежного производства.

При таком хорошем росте российского авторынка в целом, немного не понятна тенденция в указанных регионах.

В списке значатся представители Дальневосточного региона. А там показатели по заработной плате довольно неплохие.