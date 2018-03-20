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В конце зимы снизились продажи новых машин по пяти регионам Российской Федерации
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В конце зимы снизились продажи новых машин по пяти регионам Российской Федерации 

Car.ru 10 часов назад
Фото: Car.ru
Согласно статистике от автоаналитиков «Автостата», в период январь-февраль текущего года на пяти авторынках страны прослеживается спад продаж новых машин.
Наиболее удручающее положение дел в Еврейском АО. Тут прослеживается падение авторынка на 55,6%. По Сахалину обсуждаемый показатель составил 17%.
На 11% обвалился первичный авторынок Калмыкии. Магаданская область сработала в минус на 9,1%. А Ненецкий АО на 8,1%.
В целом же по стране авторынок новых машин растет. Показатели продаж уже поднялись на 21,7%. Россияне хорошо покупают не только отечественные автомодели нового поколения как то LADA VESTA и прочие, но и автомобили зарубежного производства.
При таком хорошем росте российского авторынка в целом, немного не понятна тенденция в указанных регионах.
В списке значатся представители Дальневосточного региона. А там показатели по заработной плате довольно неплохие.
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