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На СКЖД в этом году поступят 23 новых тепловоза
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На СКЖД в этом году поступят 23 новых тепловоза 

Ростовские Вести 10 часов назад
В текущем году на Северо-Кавказской железной дороге ожидается поступление 23 новых тепловозов. Обновление тягового подвижного состава проводится в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», рассказали в пресс-службе компании. «Так, запланировано приобретение 15 тепловозов серии 2ТЭ25КМ, которые направят в локомотивное эксплуатационное депо Краснодар. Кроме того, в течение года в распоряжение депо Лихая Северо-Кавказской дирекции тяги поступят четыре тепловоза серии ТЭМ14. Еще четыре тепловоза серии ТЭП70БС приобретут для депо Краснодар», — уточнили в СКЖД. В прошлом году Северо-Кавказская магистраль получила 17 тепловозов.
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