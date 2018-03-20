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Можно брать. Надёжный нож Kershaw Skyline на каждый день
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Можно брать. Надёжный нож Kershaw Skyline на каждый день 

iPhones.ru 6 часов назад
Фото: iPhones.ru
Можно брать. Надёжный нож Kershaw Skyline на каждый деньПо себе знаю, поиски идеального EDC-ножа могут затянуться. Во многом, это зависит от сценариев использования: кто-то им тупо ногти ковыряет, другой письма вскрывает, а третий использует по полной, с консервными банками, колбасой и расщеплением веток.
Я не экстремал, в длительных походах замечен не был, потому и нож искал для более приземленных нужд: продукты нарезать, посылку вскрыть или распаковать очередную коробку с электроникой.
Долгое время пользовался углеродистым Opinel №8 — шикарный нож, который стоит копейки. Заказал себе на смену 10-ый номер из менее прихотливой нержавейки, но понимаю, что вряд ли буду брать его с собой.
В тему: Opinel №10 — складной нож с 120-летней историей
За годы с деревянным «пеньком» вывел ещё два ингредиента идеального EDC-ножа — он должен открываться одной рукой и сидеть в ладони как влитой. На ум сразу приходят крутые варианты от Zero Tolerance (ZT), но платить за нож $400+ нет никакого желания.
Благо есть отличные альтернативы от американцев Kershaw.
Например, их 80 мм Skyline стоит чуть больше $50, и по функциональности мало чем уступает вышеупомянутым ZT. Клинок сделан из проверенной нержавеющей стали Sandvic 14C28N, обладает неплохой заточкой из коробки, а при должном уходе будет резать как световой меч.
Этот нож легко открыть одной рукой, с помощью флиппера. Достаточно нажать на выступ и встряхнуть кистью. Этот же «плавник» выступит в роли дополнительного упора. Skyline закрывается более тривиально — нужно сдвинуть центральный лайнер в сторону.
Рукоять шершавая, ухватистая с отверстием под шнурок. С одной стороны есть очень цепкая клипса, что позволяет носить нож, в том числе и на поясе.
Такой нож можно найти во многих магазинах вашего города. Разумеется, речь о базовой версии, экзотических конфигураций ждать не стоит. Если лень искать — заказывайте на Amazon, проблем с доставкой возникнуть не должно.
Купить в РФ: от 4000 рублей
Купить на Amazon: $51,26 + доставка
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