Юридические лица с 1 апреля смогут покупать в лизинг автомобили производства «Белджи»

Минск, 21 марта / Синьхуа / — Лизинговую программу для юридических лиц на автомобили Geely производства «Белджи» планируется запустить 1 апреля, рассказал во вторник журналистам первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский.

"На прошлой неделе провели переговоры с «Промагролизингом». Достигнуто соглашение, в соответствии с которым с 1 апреля будет действовать программа, по которой «Промагролизинг» будет отдавать автомобили, произведенные на заводе «Белджи», в соответствии с указом №146, для юридических лиц", — проинформировал он.

По его словам, вопрос предоставления субсидий не рассматривается. Во вторник БПС-Сбербанк запустил программу льготного кредитования покупки автомобилей Geely. Специальным кредитным предложением автолюбители могут воспользоваться по сниженной ставке — 1,9 проц. годовых в течение первых 3 лет.