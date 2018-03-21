GAC Motor представит четыре премиальных модели в ходе своего дебюта на NADA-2018

ЛАС-ВЕГАС (LAS VEGAS), 20 марта 2018 г. /PRNewswire/ — Ведущий китайский автопроизводитель, компания GAC Motor впервые примет участие в Выставке Национальной ассоциации автодилеров (NADA Show), проходящей на территории Выставочного центра Лас-Вегаса с 23 по 25 марта этого года. На стенде под номером 274N компания представит свои модели-бестселлеры, включая GS8, GS4, GM8 и GA4. Участие в данном мероприятии положит официальный старт созданию дилерской сети GAC Motor в Северной Америке.

Одним из ключевых моментов выставки станет съезд торговых представителей GAC Motor-2018. Закрытая встреча дилеров состоится 23 марта на территории отеля Four Seasons. Являясь ведущей рыночной площадкой для автопродуктов, сервисов и технологий, NADA Show предоставляет автопроизводителям возможность устанавливать контакты с дилерами.

"Принимая во внимание анонсированный в ходе Североамериканского международного автосалона (NAIAS) выход на рынок США в 2019 году, наше участие в NADA Show служит идеальной отправной точкой для заключения партнёрских соглашений и развития нашей дилерской сети на рынке Северной Америке, — отметил президент GAC Motor Юй Цзюнь (Yu Jun). — В ходе NADA Show мы надеемся повысить репутацию нашего бренда, заложить прочный фундамент для будущей сети продаж и продемонстрировать наше твёрдое стремление завоевать американский рынок. Мы ведём активные переговоры с многими местными дилерами и приглашаем других игроков рынка посетить нашу экспозицию в Лас-Вегасе".

GAC Motor хорошо подготовилась к своему дебюту на NADA Show. Компания представит четыре премиальных модели, уже продемонстрировавшие успех на международном рынке.

Паркетный внедорожник GS8 завоевал популярность как на китайском рынке, так и за рубежом. С момента первого выпуска в октябре 2016 года эта модель очень быстро заняла первое место в отечественном сегменте 7-местных паркетников и тем самым совершила настоящий прорыв для высококлассных автомобилей данного класса китайского производства.

GM8, первый минивэн бренда, дебютировавший на рынке всего два месяца назад, демонстрирует новейшие достижения GAC Motor в сфере независимых НИОКР и самые передовые технологии компании. В ходе NAIAS-2018 производитель представил свою новинку — седан GA4, разработанный на базе собственной платформы G-CPMA. Эта модель позволила компании выйти на рынок автомобилей класса А.

Внедорожник-бестселлер от GAC Motor, GS4, неизменно входит в тройку самых популярных моделей на рынке паркетников. Начиная с апреля 2015 года, компания продала уже 841 410 автомобилей этой модели.

Являясь самым быстро развивающимся автопроизводителем Китая, компания GAC Motor создала производственную систему мирового класса, а также международную сеть центров НИОКР и глобальную цепочку поставок. В 2017 году компания продала 508 600 автомобилей, что на 37 процентов больше по сравнению с предшествующим годом. За первые два месяца 2018-го GAC Motor удалось поставить очередной рекорд в истории своего существования, продав 95 136 автомобилей — на 20,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Своим участием в NADA мы надеемся ускорить процесс создания международной дилерской сети. GAC Motor неизменно прилагает усилия для разработки и производства продукции мирового класса, демонстрирующей вершины нашего мастерства", — добавил г-н Юй.

О компании GAC Motor

Основанная в 2008 году Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) является дочерним предприятием корпорации GAC Group, занимающей 238-е место в рейтинге Fortune Global 500. Компания разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиум-качества. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции China Initial Quality Study SM (IQS), проведённого J. D. Power Asia Pacific, компания пятый год подряд занимает первое место среди всех китайских брендов, что демонстрирует успех корпоративной стратегии, ориентированной на высокое качество инновационного НИОКР, производства, поставок, маркетинга и послепродажного обслуживания.

Для получения более подробной информации посетите:

Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor Twitter: https://www.twitter.com/gac_motor

Контактная информация для представителей СМИ:

Сьюки Вонг (Sukie Wong) +86-186-8058-2829 GACMotor@126.com Фотo — https://mma.prnewswire.com/media/656281/GAC_Motor.jpg Фотo — https://mma.prnewswire.com/media/656283/GAC_Motor.jpg Фотo — https://mma.prnewswire.com/media/656282/GAC_Motor.jpg Фотo — https://mma.prnewswire.com/media/656284/GAC_Motor.jpg