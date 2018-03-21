«За дорогой надо следить»: Глюкоза устроила танцы за рулем

Известная певица Глюкоза выложила в Инстаграме короткий видеоролик, в котором продемонстрировала свою поездку за рулем автомобиля. Однако ее поведение оценили далеко не все поклонники, а некоторые и вовсе обрушились с жесткой критикой в ее адрес.

Популярная российская эстрадная певица, актриса и телеведущая довольно часто собирает негативные отклики со стороны Интернет-пользователей после своих публикаций. Одним не нравятся наряды знаменитости, которые называют слишком откровенными, другим — высказывания артистки, вызывающие у подписчиков отторжение. Но сейчас поводом для обсуждения женщины стало ее поведение за рулем движущегося автомобиля. Звезда, радуясь приходу весны, решила поднять настроение и своим фанатам, и станцевала на переднем сидении, при этом напевая играющую в машине песню. «Легкой и продуктивной недели», — написала под публикацией певица.

Однако большинство пользователей социальной сети не оценили увиденное в видеоролике и принялись осуждать Наталью за танцы за рулем. Они напомнили женщине, что подобное может привести к очень серьезным последствиям, да и выглядит это, по их словам, как-то нелепо и смешно. «Чего орать-то?» «В этом вся она, яркая, орущая и зеленого тревожного цвета!» «Все движения неестественные, видно, что выжимает из себя…» «За дорогой надо следить» «Неадекватная!» «Не отпускайте руль во время поездки ни в коем случае!» «Обезьянка с гранатой!» «За рулем нельзя отвлекаться, можно случайно на столб намотаться!» Впрочем, преданные фанаты Глюкозы тут же встали на ее защиту и поблагодарили своего кумира за то, что делится с ними позитивными эмоциями и поднимает им настроение практически на целый день.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 19 Мар 2018 в 5:20 PDT Кстати, пару дней назад Глюкоза, посетила очередное светское мероприятие. Вот только, по мнению интернет-сообщества, артистка забыла одеться перед выходом из дома, появившись на публике в ненадлежащем виде.