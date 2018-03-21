Ещё
Nissan печатает на принтере гаечные ключи!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Nissan печатает на принтере гаечные ключи! 

Автомобили 3 часа назад
Фото: Автомобили
Прототипы приспособлений, шаблоны, оснастка — всё это «ниссановцы» теперь делают на своём заводе в Санкт-Петербурге самостоятельно, а не покупают на стороне. Для изготовления инструментов — от самых простых, до кронштейнов, позволяющих с высокой точностью позиционировать задние двери и крышку багажника на кузове Nissan X-Trail, используют 3D-принтер. За счёт этого удалось добиться существенной экономии средств, попутно избавившись от ненужных производственных связей с поставщиками.
Пример Nissan показывает, что широкое применение 3D-печати позволит сократить издержки не только на производство и материалы, но и логистику. Кроме того, предприятия фирмы теперь могут обмениваться 3D-моделями по оснастке за считанные секунды. Если раньше подрядчик мог месяц изготавливать один прототип, то теперь сами заводчане управляются с такой задачей всего за 2-3 дня.
Автомобили: последние новости
Китайская «электричка» AiChi: бумага всё стерпит… Новый Kia Quoris: хорошие часы, надо брать! BMW продлит срок жизни электромобилей и гибридов до 15 лет
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России утвердили новые ставки утильсбора2
Россияне столкнутся с «необоснованными штрафами»6
В России предложили увеличить скоростной лимит14
Дилеры предупредили о дефиците Lada Vesta
За пять лет Nissan Leaf дешевеет в десять раз
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение