Nissan печатает на принтере гаечные ключи!

Прототипы приспособлений, шаблоны, оснастка — всё это «ниссановцы» теперь делают на своём заводе в Санкт-Петербурге самостоятельно, а не покупают на стороне. Для изготовления инструментов — от самых простых, до кронштейнов, позволяющих с высокой точностью позиционировать задние двери и крышку багажника на кузове Nissan X-Trail, используют 3D-принтер. За счёт этого удалось добиться существенной экономии средств, попутно избавившись от ненужных производственных связей с поставщиками.

Пример Nissan показывает, что широкое применение 3D-печати позволит сократить издержки не только на производство и материалы, но и логистику. Кроме того, предприятия фирмы теперь могут обмениваться 3D-моделями по оснастке за считанные секунды. Если раньше подрядчик мог месяц изготавливать один прототип, то теперь сами заводчане управляются с такой задачей всего за 2-3 дня.