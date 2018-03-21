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«Ключавто» откроет в Ростове-на-Дону дилерский центр KIA
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«Ключавто» откроет в Ростове-на-Дону дилерский центр KIA 

Южный автомобиль 4 часа назад
Фото: Южный автомобиль
Крупнейший автомобильный холдинг юга России объявил о победе в конкурсе на получение дилерства KIA в Ростове-на-Дону. Компания выиграла тендер, проводимый представительством KIA Motors Rus, и теперь пополнит портфель бренда еще одним центром. Дилерское соглашение готовится к подписанию с обеих сторон. Для краснодарского холдинга бренд KIA станет первым на территории Ростовской области. Новый автоцентр KIA расположится по адресу ул. Текучева, 354. Его технический запуск состоится в первом полугодии 2018 года. Здание центра, как и земельный участок, находятся под руководством «Ключавто». Здание вместе с землей было вукуплено у ростовской группы компаний «AAA-моторс». Ранее в здании располагался дилерский центр Jaguar/Land Rover. Ранее холдинг «Ключавто» запустил в Ростове дилерские центры Toyota и Lexus, Mercedes-Benz, Nissan, Datsun. На текущий момент портфель компании насчитывает семь автосалонов в Ростовской области. По сообщению пресс-службы «Ключавто», Ростовская область является приоритетным направлением развития для холдинга. Сейчас дилерские центры KIA под руководством «Ключавто» работают в Краснодаре, Минеральных Водах и Ставрополе. Как ранее писал «Южный Автомобиль», новый дилерский центр «Ключавто» придет на смену автосалону KIA, принадлежащему ГК «Артэкс».
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