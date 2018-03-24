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Амазонки по пятницам: Олимпийская мотовесна
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Амазонки по пятницам: Олимпийская мотовесна 

CarClub 2 часа назад
Фото: CarClub
В минувший уик-энд на крупнейшем в столичном спорткомплексе «Олимпийский» проходила 6-я Международная выставка «Мотовесна-2018». Под крышей крупнейшего крытого стадиона Европы свои стенды представили более 170 ведущих производителей мотоциклетной техники, экипировки и аксессуаров. BMW Motorrad провело презентацию новых эндуро F 850 GS и F 750 GS. В спортивной зоне виртуозное владение триальными мотоциклами продемонстрировали российские и французские спортсмены. Фристайлеры на гигантской рампе долетали почти до крыши арены.
В рамках «Мотовесны» прошел финал и награждение победителей XII Московского международного конкурса Moscow Custom Tuning Show — самого значимого события в мире мотоциклетного дизайна и инноваций на постсоветском пространстве, на котором демонстрируются лучшие кастом-мотоциклы России и соседних стран. В самом престижном классе Freestyle второй год подряд победила мастерская Zillers Garage с новым мотоциклом Isomnia, которому предстоит сразиться с сильнейшими из сильнейших в Кёльне в финале Чемпионата мира по кастомайзингу.
И, конечно, особый шарм и колорит выставке придало участие в ней очаровательных «амазонок», под седлом которых «железные кони» выглядели еще привлекательнее и горячее.
С наступающими выходными! И до следующей пятницы.
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