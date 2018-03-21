«Мотовесна-2018» дала предварительный старт мотосезону

В нынешнем году шестая выставка техники для активного отдыха «Мотозима-2018» прошла на новом месте — в «Олимпийском». Главное преимущество центральной арены «Олимпийского» — огромное пространство не только на площадке, но и над ней. Этих площадей хватило, чтобы объединить под одной крышей несколько трудносовместимых видов программы. Посетители осматривали экспозицию, смотрели выступления спортсменов-экстремалов, слушали концерты, расслаблялись в кафе, и всё это в одном помещении.

Центральная часть «Мотовесны» — стенды компаний, работающих на российском рынке мототехники. Представительство BMW Motorrad впервые показало главную новинку сезона, туристический эндуро F 850 GS, и мощный люксовый турер Grand America. Harley-Davidson привёз полностью переработанную линейку Softail. Indian, еще один классический американский бренд, выставил обновлённые модели Scout и роскошные туреры. В центре стенда Kawasaki стоял турбированный Ninja H2 и большая линейка более доступных моделей.

Российский мотопром представлял «Урал», переживающий новую волну популярности. Возобновивший выставочную деятельность Завод имени Дегтярёва показал бюджетную дорожную технику, а также уникальную разработку, снегоболотоход «Бархан», способный передвигаться по самому экстремальному бездорожью и даже по воде. Вездеходное направление также представлял «Трэкол», подмосковый производитель машин для передвижения в любых условиях.

Коммерческой частью «Мотовесна» не ограничилась. В фойе спорткомплекса развернулась масштабная экспозиция художников, работающих в жанре «мото-арт». На арене «Олимпийского» прошло несколько концертов.

Были и подарки. Победителя квеста Департамента Транспорта Москвы и BMW Motorrad «Москва — город для мотоциклистов» в этот раз ждал самый дорогой приз в истории таких конкурсов, новый мотоцикл BMW G 310 GS. Поэтому конкуренция тоже была рекордной. Два дня сотни участников отбора отвечали на сложные вопросы из мотоциклетной области. Финалисты сошлись в очном поединке на главной сцене. Наилучшее знание техники BMW продемонстрировал Денис Соколов , который теперь будет изучать её не только в теории, но и на практике.

Соревновались в своем мастерстве и «кастомайзеры». Если год назад на Moscow Custom&Tuning Show был один несомненный фаворит, которому и досталась победа в абсолютной категории, то сейчас судьям пришлось делать непростой выбор между несколькими сильными работами. Вся первая пятёрка класса Freestyle могла претендовать на главный приз. Но жюри из отечественных и зарубежных специалистов по кастомайзингу, как и в прошлом году, отдало победу мастерской Zillers Garage.

Традиционный кастом подразумевает рёв бензинового мотора. Но и в эту область мотостроения добрались технологии будущего. На нынешнем кастом-шоу присутствовало необычайно много самодельных электрических мотоциклов. Футуристичный концепт Guido питерской мастерской Box39 даже занял третье место в абсолютной категории.

Кастомы — это красиво, но не всегда быстро. Для любителей скорости прямо на арене «Олимпийского» организовали большую спортивную зону Motul Extreme Show, за которой было удобно наблюдать с трибун в перерывах между изучением экспонатов. Фристайлеры прыгали с огромной рампы через весь зал, взлетая под самый потолок.

В перерывах между трамплинами показывал трюковое квадроциклетное шоу Григорий Талдыкин с двумя пешими акробатами. По-настоящему свежее зрелище привезли французские триалисты Жюльен Дюпон, Кенни Томас и их российские коллеги, Александр Антон Фроловы . Всемирно известные спортсмены выступали на трасе из бетонных колец, сварных металлических кубов, морского контейнера, грузовых колес и трамплинов, перепрыгивали через лежащих людей, крутили сальто и соревновались в скоростном прохождении препятствий, так что в шоу был и состязательный момент.

«Мотовесна-2018» в цифрах:

170 стендов 375 аккредитованных журналистов Более 40 000 посетителей Более 500 единиц техники 58 мотоциклов в кастом-зоне 17 участников спортивного шоу