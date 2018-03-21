Захватывающий вид на новостройки. В Воронеже начали возводить колесо обозрения

Увидеть можно будет преимущественно панораму Северного микрорайона. Воронеж с высоты птичьего полёта скоро откроется горожанам. Правда, увидеть можно будет преимущественно только панораму Северного микрорайона. Там приступили к монтажу колеса обозрения. Открытие аттракциона запланировано на 1 мая.

Установкой занимается тюменская компания, такое же колесо она сделала в Липецке. К площадке уже доставили кабинки. Всего шестиместных кабинок будет 18. В холода они, кстати, отапливаются, на случай жары внутри есть кондиционер. Диаметр колеса — 37 метров. Если поднять коптер на эту высоту, открывается вид на череду многоэтажек спального района.

Через пару лет колесо планируют заменить на большее — уже 50 метровое. Корреспонденты «Вести-Воронеж» поэкспериментировали и убедились — вид кардинально не меняется. Но он, уверяют, здесь совсем не главное. — Всё же мы должны понимать, что колесо — это, прежде всего, аттракцион, аттракцион для деток. Это высота. Это чувство там полёта, адреналина и так далее. Видно, да, панорама есть. Но всё же больше это развлечение. Кабинки с прозрачным полом, можно будет смотреть всё вокруг — и внизу, и по бокам, — отметила руководитель отдела маркетинга торгового центра Елена Орищенко.