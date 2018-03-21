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Китайская «электричка» AiChi: бумага всё стерпит…
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Китайская «электричка» AiChi: бумага всё стерпит… 

Автомобили 1 час назад
Фото: Автомобили
По большому счёту, электромобили с потребительских позиций пока не дотянулись до двух показателей обычных машин: скорости зарядки батареи, которая пока в разы выше, чем пополнение бака горючим, и дальности хода. И вот менеджеры китайского стартапа AiChi грозятся разорвать шаблон по запасу хода, обещая… 1200 км!
Нет-нет, спорткар не будет тащить за собой прицеп с литий-ионными ячейками — ими будут заполнены все пустоты и ниши. О ёмкости высоковольтной АКБ, как и о её типе (вполне возможно, конструкторы избрали традиционную для Китая литий-феррум-фосфатную конструкцию), пока ничего не сообщается. Зато наряду с гигантским запасом хода представлены ещё два показателя: разгон с места до 100 км/ч займёт всего 2,5 секунды, а «максималка» составит 300 км/ч.
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