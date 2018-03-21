CARCADE предлагает Mitsubishi L200 с нулевым удорожанием

CARCADE и Mitsubishi Motors предлагают специальные условия лизинга полноприводного Mitsubishi L200 . В рамках совместной программы данная модель доступна в финансовую аренду с нулевым удорожанием, следует из сообщения лизингодателя.

Общая сумма лизинговых платежей в этом случае будет равна стоимости автомобиля в автосалоне, поясняют в CARCADE. «В совокупности с налоговыми льготами — выгодой от возмещения НДС и экономией по налогу на прибыль — итоговые инвестиции клиента в покупку Mitsubishi L200 могут быть меньше цены модели на 32%», — подчеркивается в релизе.

Сделка проводится по упрощенной процедуре: при представлении лизингополучателем копий паспорта и ИНН ключи от автомобиля могут быть переданы ему в течение двух дней. Необходимые для оформления налоговых льгот документы предоставляются с помощью системы электронного документооборота.

Подробную информацию возможностях автолизинга Mitsubishi L200 с удорожанием от 0% клиенты могут получить в ближайшем представительстве CARCADE или оставив заявку на сайте компании.