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CARCADE предлагает Mitsubishi L200 с нулевым удорожанием
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CARCADE предлагает Mitsubishi L200 с нулевым удорожанием 

Банки.ру 52 минуты назад
CARCADE и Mitsubishi Motors предлагают специальные условия лизинга полноприводного Mitsubishi L200. В рамках совместной программы данная модель доступна в финансовую аренду с нулевым удорожанием, следует из сообщения лизингодателя.
Общая сумма лизинговых платежей в этом случае будет равна стоимости автомобиля в автосалоне, поясняют в CARCADE. «В совокупности с налоговыми льготами — выгодой от возмещения НДС и экономией по налогу на прибыль — итоговые инвестиции клиента в покупку Mitsubishi L200 могут быть меньше цены модели на 32%», — подчеркивается в релизе.
Сделка проводится по упрощенной процедуре: при представлении лизингополучателем копий паспорта и ИНН ключи от автомобиля могут быть переданы ему в течение двух дней. Необходимые для оформления налоговых льгот документы предоставляются с помощью системы электронного документооборота.
Подробную информацию возможностях автолизинга Mitsubishi L200 с удорожанием от 0% клиенты могут получить в ближайшем представительстве CARCADE или оставив заявку на сайте компании.
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