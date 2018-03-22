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Karlmann King — самый дорогой внедорожник в мире из Китая
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Karlmann King — самый дорогой внедорожник в мире из Китая 

Allroader.ru 3 часа назад
Фото: Allroader.ru
Многие из нас совершенно небезосновательно полагали, что самым дорогим внедорожником в мире будет созданный в Англии Rolls-Royce Cullinan. Однако, по сравнению с Karlmann King даже британское творение выглядит весьма бюджетным предложением. И что более всего поражает, самый дорогой внедорожник в мире — китайский, а не какой-нибудь латвийский (тут мы бросаем камень в огород DARTZ).
Автомобиль разработан китайской компанией IAT и едва ли что-то в мире сможет соперничать с ним в эксклюзивности, ведь цена Karlmann King составляет аж 2 миллиона долларов. Если же и этого будет мало, то за $3 800 000 можно купить топовую комплектацию с уникальными опциями и бронированным кузовом. Внешне King похож на малозаметный бомбардировщик Стелс B-2, но проигнорировать King на дороге будет просто невозможно, ведь он так огромен, что для его создания пришлось взять базу грузовика Ford F-550.
Под гаргантюанским капотом, возвышающимся над дорогой словно Гималаи, бьется фордовское сердце китайского мега-SUV — 6.8-литровый бензиновый мотор V10, форсированный до 400 лошадиных сил. Очевидно, что рекордсменом Нюрбургринга с таким отношением мощности к массе Karlmann King не быть, его максимальная скорость составляет всего 140 км/ч. Снаряженная масса китайского внедорожника целых 6 тонн, а ширина 2.5 метра.
Все по-настоящему сильные стороны King раскрываются при взгляде на салон. Тут присутствует и интерьерное освещение, и выдвижной широкоформатный телевизор, холодильник, кофемашина Nespresso, и даже автоматические откидные столики. Такая чрезмерная оснащенность и роскошь в каждом элементе отделки уходит далеко вперед по сравнению с любым серийным SUV, лишь некоторые поделки West Coast Customs могут дать ему фору.
Если всего, что мы тут описали, заставило ваше сердце биться быстрее, а рука потянулась за кошельком — придется поторопиться, ведь мир увидит лишь 9 экземпляров Karlmann King, больше IAT выпускать их не будет.
PS: На фото из сборочного цеха нам не удалось обнаружить ни одного китайца — лишь седоватые итальянцы «в полном расцвете сил».
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