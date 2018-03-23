Невероятный китайский внедорожник для супербогачей

Мировые СМИ уже назвали граненый угрожающий Karlmann King, смахивающий на дитя бомбардировщика F-117A Nighthawk, самым дорогим внедорожником на свете. Параллели проводятся с перспективным Rolls-Royce Cullinan, ценник которого обещает быть поистине баснословным. Окей, в вопросах дороговизны эксклюзивный «король» вне сомнений обгонит люксовый британский кроссовер, который в свою очередь заставит казаться Bentley Bentayga и Range Rover массовыми и доступными. А как насчет всего остального?

Полноприводный Karlmann King построен на базе тяжелого рамного пикапа Ford F-550. От «американца» пекинский монстр позаимствовал двигатель V10 объемом 6,8 л. Увы, с максимальной скоростью вышел конфуз — внедорожник с кузовом из углеволокна и стали выжимает максимум 140 км/ч, заставляя Bentayga и прочую элиту мира SUV надрывать животы от смеха. С массой в 4,5 тонны особенно не погоняешь.

Зато убранство салона приведет в оторопь даже арабского шейха, привыкшего к небывалой роскоши. Определение «передвижной офис» тут вряд ли уместно — скорее просится сравнение с интерьером ночного клуба или футуристической гостиницы. Особенно в этом царстве дизайна и люкса эффектно смотрится потолок, имитирующий звездное небо. Здесь же холодильник для шампанского, телевизор, Playstation 4 и даже кофе-машина. Множество функций автомобиля управляются посредством приложений в смартфоне.

Разумеется, компания предлагает широкие возможности по персонализации машины — ее можно бронировать или, например, выбрать цветовую комбинацию отделки салона. В любом случае будущий заказчик, готовый отдать за чудище минимум 2 млн долларов, получит абсолютный эксклюзив. Всего построят 10 таких внедорожников.