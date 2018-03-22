Как автокемпер стал похож на бронированный лимузин

Мало кто знает, что в Индии тоже научились изготавливаться люксовые автокемперы. Пример тому — машина RV от местного кузовного ателье Pinnacle Speciality Vehicles. Казалось бы, что объединят автокемпер от индийского ателье Pinnacle Speciality Vehicles и бронированный лимузин? И тот и другой с виду вызывают чувство отлично защищенного от обстрела транспортного средства — с толстой броней и пуленепробиваемыми стеклами. Правда есть одно отличие: у индийской машины — это только визуальный эффект, а у бронированного лимузина — реальный.

Индийский дом на колесах под названием RV изготовлен на шасси популярного в стране микроавтобуса Force Motors Traveller. А последний, как известно, представляет основательно модернизированный Mercedes-Benz T1 , выпускаемый в Индии с начала 80-х. Достаточно присмотреться к форме передних дверей и проштамповкам на бортах, чтобы идентифицировать донора. А вот по уровню комфорта индийский кемпер явно превзойдет любой лимузин, даже президентский. Здесь мягкие диваны, которые по заказу можно заменить на роскошные кожаные кресла. В любом случае они трансформируются в спальные места. Всего на ночлег может разместиться от 2 до 8 человек. Внутри есть кофеварка, холодильник, рукомойник, а также биотуалет. Для увеличения внутреннего объема на стоянке задняя стенка сделана раздвижной, словно пенал.

При этом автокемпер RV является очень «разумным» — здесь большой Smart TV, а также возможность управление трансформацией с помощью мобильного приложения на планшете или смартфоне. В движение дом на колесах RV приводит дизельный двигатель рабочим объемом 3,2 л и мощностью 115 л.с. Стоимость индийского дома на колесах — от 77 тыс. долларов.

Источник: autocentre.ua $ (function () {SyntaxHighlighter.all ();}); $ (window).load (function () {$ ('.flexslider').flexslider ({animation: «slide», start: function (slider) {$ ('body').removeClass ('loading');}});});

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