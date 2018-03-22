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В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрации
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В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрации 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости / Динамика дня. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрации лицеистов в Париже
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