Что ждет нас в апреле-2018? Гороскоп от профессионального астролога

В апреле огромное значение будут иметь прошлый опыт, привычные вещи, хорошо зарекомендовавшие себя методы достижения профессиональных целей и вообще все то, что уже давно является неотъемлемой частью нашей жизни. И только в творчестве и в развлечениях мы будем искать новые формы и способы самовыражения, необычные и инновационные, предполагающие использование различных технических приспособлений. Все подробности в нашем гороскопе, который никогда не обманывает!

(21 марта — 20 апреля)

В трудах праведных

Овны, в апреле постарайтесь отнестись спокойно к вмешательству в ваши дела и проекты людей, которые влиятельнее вас и могут диктовать вам какие-то условия. Многие ваши инновационные идеи, связанные с работой, натолкнутся на непонимание тех, кто считает: все и так прекрасно, а потому какие-либо изменения не принесут ничего, кроме лишних напрягов. Так что не тратьте свой запал попусту. Лучше направьте свою энергию на переделки в доме: на крупномасштабный ремонт или просто на модифицирование наиболее часто обитаемых помещений, — получите отличные результаты.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 19 апреля вы, скорее всего, предпочтете весьма активный досуг — занятия фитнесом, долгие прогулки (обычные или велосипедные). К тому же будет много дружеских споров, которые в результате натолкнут вас на какие-то деловые или творческие идеи. После же 19-го числа свободное от работы время вы, возможно, посвятите решению бытовых дел.

Стремимся и дерзаем: 15, 22 апреля

Осторожнее на поворотах: 6, 13, 20, 21, 28 апреля

Телец

(21 апреля — 20 мая)

В трудах праведных

Тельцы, вы в апреле будете активно удовлетворять профессиональные амбиции, сможете увеличить прибыль, возможно, обзаведетесь дополнительным источником доходов. Не исключено и сотрудничество с власть имущим человеком, который, найдя применение каким-то вашим особым умениям, ловко устроит свои дела и в благодарность откроет перед вами великолепные перспективы. К тому же в третьей декаде вы, вероятно, воплотите в реальность какие-то долго вынашиваемые замыслы, касающиеся вашего жилища, — сделаете его комфортнее и уютнее, например, обновив текстиль или даже мебель.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 19 апреля будет возможность побывать там, куда вы очень давно стремились, но почему-то раньше не могли себе этого позволить; к тому же кто-то из друзей может втянуть вас в увлекательное, развлекательное, но несколько рисковое предприятие. После же 19-го числа захочется комфортного отдыха в условиях, приближенных к сибаритским, и вы не откажете себе в этом удовольствии.

Стремимся и дерзаем: 2, 6, 18 апреля

Осторожнее на поворотах: 3, 10, 17 апреля

Близнецы

(21 мая — 21 июня)

В трудах праведных

Близнецы, вы в апреле благодаря какому-то влиятельному индивидууму сможете удовлетворить многие свои амбиции, заняться тем, что вас давно привлекает, и раз и навсегда покончить с чем-то таким, что мешало полноценной и продуктивной профессиональной деятельности. К тому же не исключены перемены во внешнем облике, в стиле одежды, в образе жизни. Возможно, вы станете приверженцем какого-то нового течения и решите радикально измениться, чтобы максимально ему соответствовать.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 19 апреля вы, скорее всего, посвятите свой досуг шопингу, посещениям стилиста, а главное — получению полного объема информации о том, что вас очень заинтересует и подвигнет на какие-то личностные трансформации. После же 19-го числа будет много поездок с родственниками и общения с ними, вероятны и совместные с родней бытовые дела, направленные на создание в доме персональных зон отдыха; а еще вас ждет воплощение в реальность какой-то вашей мечты.

Стремимся и дерзаем: 18, 20 апреля

Осторожнее на поворотах: 26 апреля

(22 июня — 22 июля)

В трудах праведных

Раки, вам в апреле придется столкнуться со многими трудностями в деловой сфере; не исключены непрогнозируемые убытки, снижение доходов, серьезные конфликты с начальством или с теми индивидами, которые курируют ваш вид деятельности. К тому же вы, возможно, будете вынуждены отказаться от завершения проекта, который сейчас идет полным ходом и пока что сулит неплохие результаты; ну или, по крайней мере, вы «заморозите» его, чтобы возобновить в более благоприятное время.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 19 апреля какие-то рабочие и домашние дела, скорее всего, не оставят вам времени на полноценный отдых, так что придется довольствоваться редкими минутами тишины и покоя и искать занятие, которое поможет вам в кратчайшие сроки восстанавливать душевные и физические силы. Зато после 19-го числа вас на досуге ждут события, которые станут для вас своеобразным релаксантом, приведут в порядок нервы и мысли, благотворно скажутся на физиологическом состоянии.

Стремимся и дерзаем: 2, 5, 12, 22, 26 апреля

Осторожнее на поворотах: 3, 7, 17 апреля

(23 июля — 22 августа)

В трудах праведных

Львы, вы в апреле воспользуетесь какой-то благоприятной возможностью и реализуете весьма честолюбивые профессиональные замыслы, что, в свою очередь, отлично скажется на карьере или поднимет ваш рейтинг среди заказчиков ваших услуг. К тому же будет шанс осуществить и творческую задумку, предполагающую нечто совершенно новое. Скорее всего, вы возьмете за основу свою давнюю идею и дополните ее знаниями, полученными благодаря людям, неожиданно появившимся в вашей жизни. Кстати, не исключено, что это в конечном итоге принесет вам какую-то прибыль.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 19 апреля на досуге ожидается множество встреч и мероприятий, на которых вы неизменно будете оказываться в центре внимания; это потешит ваше самолюбие и позволит поделиться с окружающими плодами каких-то ваших креативных изысканий. А вот после 19-го числа появится потребность в тишине и спокойствии, вы можете внезапно увлечься каким-то медитативным рукоделием или даже садоводством.

Стремимся и дерзаем: 1, 24 апреля

Осторожнее на поворотах: 7, 14, 21, 28 апреля

(23 августа — 22 сентября)

В трудах праведных

Девы, вы в апреле можете создать альянс с человеком, который имеет определенное влияние в важной для вас сфере. Скорее всего, вы ловко воспользуетесь его возможностями для достижения каких-то своих карьерных и профессиональных целей. Правда, ему от вас тоже что-то потребуется, и расплачиваться за его содействие в ваших делах вам придется чем-то таким, что вы не очень-то готовы отдать. Так что стоит заранее обговорить, а лучше — документально зафиксировать все условия вашего с ним сотрудничества. К тому же вас ждут какие-то дизайнерские начинания.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 19 апреля вы на досуге, вероятно, будете воплощать в реальность те замыслы, которые ранее наталкивались на какие-то препятствия: купите то, на что до этого не было денег, побываете в заведении, которое открылось после ремонта, встретитесь с людьми, которые долго отсутствовали в вашем городе. А вот потом на первый план выйдут какие-то бытовые, но приятные для вас занятия.

Стремимся и дерзаем: 4, 18, 25 апреля

Осторожнее на поворотах: 13, 19 апреля

(23 сентября — 22 октября)

В трудах праведных

Весы, апрель для вас может оказаться весьма сложным и в общении, и в плане профессиональной самореализации. Вероятны перемены, подстраиваясь под которые вы потратите немало нервных клеток и будете вынуждены не единожды выходить из зоны комфорта, да и люди, которые влияют на ваше существование, не добавят вам спокойствия. Не исключено и снижение доходов, из-за чего вам придется отказаться от крупной покупки, о которой вы давно мечтали. Впрочем, все произошедшее в результате пойдет вам во благо, нужно только немножко потерпеть и сделать правильные выводы.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 19 апреля вам настоятельно рекомендуется избегать любых развлечений, которые щекочут нервы, да и от стихийного шопинга лучше воздержаться. После же 19-го числа на ваш досуг огромное влияние окажет человек, который хорошо подкован в плане культуры.

Стремимся и дерзаем: 6, 7, 14, 21, 27, 28 апреля

Осторожнее на поворотах: 3, 8, 10, 17, 22, 29 апреля

Скорпион

(23 октября — 21 ноября)

В трудах праведных

Скорпионы, в апреле, скорее всего, возрастет ваше влияние в профессиональной среде, какие-то ваши умения и знания станут более востребованными, будет множество интересных и перспективных предложений, учитывающих уникальные свойства вашей натуры. Однако при этом не раз придется работать в практически экстремальных условиях, терпеть какие-то лишения или рисковать; впрочем, вы, вероятно, отлично справитесь и в результате получите какую-то весьма статусную награду. Кроме того, может измениться ваш график работы.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 19 апреля вы на досуге, возможно, станете целенаправленно выбирать развлечения, которые не предполагают участия других людей. Вам будет нескучно с самой (самим) собой, а занятия, которым вы отдадите предпочтение, отлично скажутся на вашем саморазвитии. После же 19-го числа отдыха как такового не ожидается — какие-то обстоятельства лишат вас заслуженного релакса.

Стремимся и дерзаем: 3, 10, 29 апреля

Осторожнее на поворотах: 6, 13, 16, 20, 23, 27, 30 апреля

Стрелец

(22 ноября — 21 декабря)

В трудах праведных

Стрельцы, вы в апреле удачно соедините в своей деятельности нечто новое с опытом прошлого. Не исключено начало интересного проекта, ради которого вы будете вынуждены штудировать чуть ли не древние фолианты и разбираться с инновационными открытиями и изобретениями. Кроме того, есть вероятность вхождения в сообщество, в котором соблюдаются весьма строгие правила, но за это положены блага, которые вы не получите ни в каком другом месте. Возможны и крупные приобретения, правда, они могут потребовать больше денег, чем вы рассчитывали, а потому недостающую сумму придется занимать.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 19 апреля вы на досуге в основном будете заниматься чем-то таким, что предполагает физическую и интеллектуальную активность, однако и без веселых вечеринок не обойдется, да и с друзьями, живущими какой-то нестандартной жизнью, вы станете общаться чаще обычного. После же 19-го числа вероятна поездка к родственникам, которые живут в другом городе и с которыми вы давно не виделись.

Стремимся и дерзаем: 5, 6, 12 апреля

Осторожнее на поворотах: 11, 25 апреля

Козерог

(22 декабря — 19 января)

В трудах праведных

Козероги, вы в апреле, скорее всего, начнете новый этап профессиональной деятельности, перейдете на другую работу или на более высокую должность, сможете реализовать замыслы, которые ранее буксовали из-за их несоответствия занимаемому вами посту или из-за вашего финансового положения. Кроме того, есть вероятность смены среды обитания, что, несомненно, порадует, хотя и повлечет за собой новые заботы, суету и какие-то споры. Ожидаются и статусные приобретения. Но при всем этом не исключены конфликты с завистниками или с теми, кто вас не понимает.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 19 апреля вам на досуге придется заниматься тем, что за вас никто не сделает, — окружающие просто не проникнутся масштабностью ваших начинаний. На отдых это будет мало похоже, но зато результат принесет вам чувство глубокого удовлетворения. После же 19-го числа ожидается полный релакс там, где вам создадут отличные условия для восстановления физических и моральных сил.

Стремимся и дерзаем: 3, 7, 14, 24, 28 апреля

Осторожнее на поворотах: 2, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 апреля

Водолей

(20 января — 18 февраля)

В трудах праведных

Водолеи, апрель, вероятно, принесет вам крупномасштабные перемены, которые, начавшись с одного вашего волевого решения, касающегося работы, в результате распространятся практически на все сферы вашей жизнедеятельности. Не исключено, что у вас в какой-то момент возникнет ощущение, что вы постепенно «скидываете старую шкурку», чтобы переродиться и стать новым человеком — с другими привычками, иным взглядом на многие вещи и даже с несвойственным вам раньше внешним видом. К тому же вам в этом месяце предстоит часто общаться с теми, кто влиятельнее вас.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 19 апреля ваш досуг, скорее всего, тоже будет подчинен обновлению — подбору нового гардероба, налаживанию связей с людьми, которые больше соответствуют вашему нынешнему настроению и статусу, чем старые друзья, получению каких-то нехарактерных для вас впечатлений. После же 19-го числа какие-то «разборки» с родственниками вынудят вас менять планы на свободное от работы время.

Стремимся и дерзаем: 4, 9, 10, 11, 18, 28 апреля

Осторожнее на поворотах: 1, 8, 15, 29 апреля

(19 февраля — 20 марта)

В трудах праведных

Рыбы, апрель принесет вам благополучное решение застарелых производственных проблем и вопросов, новый профессиональный опыт, дополнительную денежку от проектов, с которыми вы некоторое время назад изрядно намучились. Возможен и переход на более высокую должность или получение расширенных полномочий. Правда, при всех этих «плюшках» вероятны и определенные неудобства в виде показной покорности индивидам, которые числятся вашим начальством или старшими деловыми партнерами, а также уступок тем, с кем вам совершенно не с руки ссориться.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 19 апреля вы на досуге, скорее всего, займетесь тем, что вас заинтересовало совсем недавно, и не исключено, что это хобби прочно войдет в вашу жизнь и даже каким-то образом отразится на вашей работе. После 19-го числа к нему прибавятся еще и посещения культурных заведений, в которых вы «побалуете» свой эстетический вкус; ожидаются и тесные контакты с людьми, которые вам наиболее дороги.

Стремимся и дерзаем: 6, 9, 12, 13 апреля

Осторожнее на поворотах: 4, 18, 25 апреля

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