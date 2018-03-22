Продовольственный вояж в Европу или тест-драйв Skoda Octavia

Десятки бутылок оливкового масла, килограммы отборных макарон из сортов твёрдой пшеницы, два ящика вина, сыры, связки сыровяленой колбасы и несколько чемоданов новых вещей, купленных в аутлетах — примерно так возвращаются россияне из европейских поездок, когда едут в Старый Свет своим ходом. Мы постарались выяснить, какой автомобиль наилучшим образом подходит для путешествия в Италию, чтобы одновременно и страну посмотреть, и закупиться всем самым необходимым на год вперед.

Наш выбор пал на машину известного чешского бренда. Сложно представить себе автомобиль, в котором настолько органично сочетаются несочетаемые качества, такие, как объем внутреннего пространства, небольшие габариты, впечатляющая динамика и топливная экономичность. Как вы поняли, речь идет о Skoda Octavia — главном «универсале» страны, который формально не является универсалом.

Да, это лифтбэк — пожалуй, самый практичный тип кузова. Удобный, как и универсал, но при этом не выглядящий, как «сарай», что для российского покупателя является важным фактором. Почему-то в нашей стране автомобили с типом кузова «универсал» не пользуются особой популярностью. Но достаточно теории! Пора перейти к практике и отправиться в большое продуктовое турне, маршрут которого пролегает через Республику Беларусь, Польшу, Чехию и Австрию. Финальной точкой путешествия была выбрана Венеция, где, помимо прогулки по знаменитым каналам, можно заняться и знаменитым тотальным итальянским шоппингом.

Наш автомобиль начал показывать себя с хорошей стороны уже с первых сотен километров — Skoda Octavia с двигателем 1,4 TSI мощностью 150 л. с. расходовал всего 6,5л бензина на 100 км пути, что ставит под сомнение преимущество дизельных моторов в плане экономичности. Даже на высоких скоростях 130-140 км/ч, двигаясь по магистралям Польши, Чехии и других европейских стран, расход бензина увеличился незначительно — до 7 литров на 100 километров. Кстати, чтобы сэкономить на топливе в Европе, надо придерживаться одного простого правила — не заправляться на автомагистралях. Дело в том, что на скоростных трассах стоимость бензина и дизеля гораздо выше, чем на обычных АЗС, расположенных в городах или второстепенных дорогах. Речь может идти о 15-20 рублях с литра в переводе с местной валюты. Благо, скромный расход Skoda Octavia в сочетании с 50-литровым бензобаком позволяют ехать практически целый день без дозаправки.

На нашем пути в Венецию самое дешевое топливо можно встретить в Польше и Австрии (около 1,1 евро за 1 литр). А в Италии стоимость бензина АИ-95 на трассе может доходить до 1,7 Евро за литр. Поэтому лучше выбрать следующую тактику по заправкам в дороге: Россия, Белоруссия (перед границей с Польшей), Польша и Австрия. А в Чехии, например, лучше «заправляться» пивом, тем более оно дешевле бензина. И вкуснее.

Что касается самого удобного и быстрого маршрута в Венецию из Москвы, то не верьте картам Google , которые будут вести вас через Белосток, Варшаву и Котовице. Ехать надо через Брест или Домачево, после чего по второстепенным и свободным польским дорогам «выходить» на автомагистраль А4 возле города Жешув. А дальше начинаются одни из самых лучших в Европе трасс, где ограничение скорости составляет рекордные 140 км/ч! Далее по А4 надо доехать до трассы А1, по которой уже направиться в Чехию, далее в Австрию и в Италию. Только на отрезке от города Брно до границы с Австрией будет небольшой участок 2-3 полосной дороги, а все остальное время — автомагистраль. Кстати, не забудьте в Польше купить виньетки для проезда по платным трассам Чехии и Австрии.

Граница Италии и Австрии. Посчитайте количество Skoda Octavia на этой фотографии Для того, чтобы как-то разнообразить свой маршрут, можно часть пути по Австрии проехать по второстепенным дорогам. Альпийские перевалы, невообразимые пейзажи, редкие встречные машины — вот, что вас ждет в этом случае. Тем более, если у вас Skoda Octavia, вы сможете получить удовольствие от самого процесса вождения на горном серпантине, ведь чешский лифтбэк чувствует себя здесь, как рыба в воде. Отличная, можно сказать, азартная управляемость у автомобиля!

Город Халльштатт, Австрия Если вы не торопитесь в Венецию или из Венеции, то можно немного прокатиться по Австрии. Ведь это одна из самых красивых стран в Европе. Обязательно стоит заехать в небольшой городок Халльштатт, который находится на берегу одноименного озера. Пейзажи здесь такие, что на некоторое время забываешь, что вообще находишься на Земле. Правда, толпы туристов, завезенных сюда автобусами, быстро возвращают вас в суровую реальность. Чтобы хоть как-то укрыться от назойливых туристов, рекомендую пешком подняться на смотровую площадку Sky Walk, которая находится на высоте 360 метров над уровнем озера. Конечно, попасть наверх можно и на фуникулёре, но тогда вы не сможете остаться наедине с потрясающей альпийской природой. К тому же, с пешей тропы можно еще и водопадом полюбоваться.

Поскольку в самом Халльштатте отелей не так много, остановиться на ночь можно в Зальцбурге, куда от озера ехать не более 1 часа. Здесь можно порекомендовать заселиться в настоящий дворец — Дворец Леопольдскрон. Поверьте, не самая низкая цена за размещение в этом историческом отеле не будет поводом проехать замок мимо.

Skoda Octavia на территории Двореца Леопольдскрон Во дворце, построенном в 18 веке, снимали фильм «Звуки Музыки», который получил сразу 5 премий «Оскар»! Надо отметить, что даже если вы поселились не в самом дворце, а в соседнем здании, доступ во дворец вам все равно открыт — можно зайти в винтажную библиотеку, прогуляться по большим комнатам, где развешены картины кисти известных художников, позавтракать в главном зале Дворца Леопольдскрон! Освободите места на телефоне для фотографий!

Однако пора вернуться к нашей поездке в Венецию, до которой никак не получается доехать. Очередной непреодолимый барьер на дороге — огромный аутлет Noventa di Piave Designer Outlet. Комплекс итальянских магазинов находится в 45 километрах от «Ла Доминанте». Для шопоголиков, ну и просто для рациональных российских туристов, здесь настоящий рай, на посещение которого надо отвести как минимум 2 дня. На ваше счастье рядом с аутлетом расположены несколько достаточно неплохих отелей, где можно перевести дух между ударными походами по брендовым магазинам. После посещения аутлета багажник Skoda Octavia объемом 568л равномерно заполнился вещами, но в нем еще осталось место для итальянского провианта, которого так не хватает в России. Благодаря различными нишам, кармашкам и сеточкам, заполнять грузовое пространство в машине получается весьма эффективно. В салоне автомобиля так же много мест, которые можно приспособить для хранения различных предметов одежды, бутылок вина и других вещей.

Если же после таких приключений вы все-таки добрались до Венеции, то ехать в сам город я не рекомендую — там очень дорогая парковка, от которой с чемоданами придется идти в центр «острова», если конечно именно там у вас забронирован отель. Лучше остановиться «на материке» и ездить в Венецию на электричке. Правда, не стоит выбирать ближайший к центральному вокзалу отель The Plaza Hotel в городе Местре, поищите другие варианты.

Что касается Венеции, то этот город по праву считается одним из самых красивых в мире, именно поэтому сюда ежегодно стремятся миллионы туристов. Однако все эти туристы заполняют Венецию неравномерно, и, если свернуть с главных улиц, можно оказаться наедине с крошечными домами, каналами и мостиками. А еще можно оказаться по колено в воде — наводнения здесь случаются достаточно часто.

Подводя итог поездки, надо сказать, что Skoda Octavia с двигателем 1,4 TSI мощностью 150 л.с. и автоматической коробкой передач оказался идеальным автомобилем для такого шоппинг-путешествия: в машине не устаешь, она отлично «рулится», удивляет топливной экономичностью и достойной динамикой. И самое главное, Skoda Octavia с таким мотором и трансмиссией DSG7 в комплектации Style стоит недорого — 1,3 млн рублей. Хорошее предложение! Если бы было по-другому, то эта модель не входила бы в топ-20 самых продаваемых в России машин.