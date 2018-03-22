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Вакансии для тех, кто находится в поиске стабильной работы
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Вакансии для тех, кто находится в поиске стабильной работы 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Ответ есть — Ярославский электровозоремонтный завод.
Открыты вакансии на специальности:
•Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования •Машинист крана •Сборщик форм •Уборщик в литейном производстве •Заливщик металла •Сушильщик стержней •Токарь-расточник •Слесарь-ремонтник •Слесарь по ремонту и обслуживанию ГПМ •Токарь-карусельщик •Грузчик •Кладовщик •Машинист крана (ж/д) •Лудильщик гор. способом •Сверловщик •Фрезеровщик •Изолировщик •Маляр •Машинист моечных машин •Мойщик-уборщик подвижного состава •Обмотчик элементов электрических машин •Паяльщик •Прессовщик секций, катушек и изолировки деталей электрических машин •Пропитчик электротехнических изделий •Резчик электроизоляционных материалов •Слесарь по выводам и обмоткам электрических машин •Электрогазосварщик •Слесарь по ремонту подвижного состава •Испытатель электрических машин •Контролер электромонтажных работ •Контролер станочных и слесарных работ •Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования •Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования •Конструктор I категории по проектированию нестандартного оборудования •Дефектоскопист •Инженер по качеству
Предприятие предоставляет оформление по ТК РФ, достойную заработную плату, обучение, санаторно-курортное лечение, медицинское страхование, спецодежду.
Наш адрес: ул. Ползунова, 1а. Телефон для справок — 8 (4852) 40-68-52.
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