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В России создали сверхдешевый трехколесный грузовик
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В России создали сверхдешевый трехколесный грузовик 

Автовести 1 час назад
Фото: Автовести
Разработчиком забавного трицикла под названием «Шмель» является компания «Альтернативная коммерческая техника» из Великого Новгорода, а производство таких грузовых мотороллеров ограниченным тиражом планируют наладить в Саранске. Сами создатели подчеркивают, что при разработке «Шмеля» вдохновлялись культовым советским «Муравьем» — простым, дешевым и неприхотливым, концепцию которого считают несправедливо забытой.
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Сам трицикл построен вокруг сварной рамы собственной разработки, на которую навешаны агрегаты от других производителей. Например, здесь устанавливается китайский 200-кубовый двигатель Lifan мощностью 16,3 л.с. с крутящим моментом 15 Нм. Рессорная задняя подвеска взята от "УАЗ", а тормоза и электрика собраны на основе «вазовских» компонентов. А вот оригинальную кабину из стеклопластика компания «АТК» разработала самостоятельно.
Заявленная грузоподъемность «Шмеля» составляет аж 700 кг, максимальная скорость — 60 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле — всего 3,5 л. Предлагается как открытая бортовая версия, так и аналогичный вариант с тентом, а также фургон с металлическим грузовым отсеком. Разработчики подчеркивают, что для управления грузовым мотороллером все же требуется «автомобильная» категория B, но при этом обещают великолепную маневренность и низкие эксплуатационные расходы.
Трицикл «Шмель» получился действительно дешевым — за трехколесный грузовичек просят от 250 000 до 300 000 рублей в зависимости от версии. Для сравнения, самая доступная нижегородская бортовая «ГАЗель» оценивается в 755 000 рублей.
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