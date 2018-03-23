Ещё
Ричард «Железный человек» Браунинг пролетел по самому длинному зиплайну в Европе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ричард «Железный человек» Браунинг пролетел по самому длинному зиплайну в Европе 

TechCult 57 минут назад
Фото: TechCult
До тех пор, пока проблема «мертвой зоны», то есть сохранения безопасности пилота на высотах до 30 м, не будет решена, персональные реактивные костюмы останутся уделом энтузиастов. Которым только и остается, что демонстрировать трюки и мечтать о грядущей коммерциализации своих разработок. Сегодня в мире есть три явных лидера: Девид Мейнем из Jetpack Aviation, Фрэнки Запата с его Flyboard Air и Ричард Браунинг в костюме Gravity. На днях внимание к себе привлек именно Браунинг, который решил прокатиться в своем костюме с реактивными двигателями по зиплайну, да не абы какому, а самому протяженному в Европе. Речь идет об аттракционе Zip World Velocity 2 — более 1,5 км скольжения на тросе под действием гравитации среди холмов Бангора в Уэльсе. Проехаться здесь можно и без реактивного мотора, но Браунинг прибыл не просто покататься.
Полет на реактивной тяге, но на надежном тросе зиплайна — отличная возможность протестировать скоростные режимы костюма Gravity без лишнего риска. Ведь, как уже говорилось, пилоты все еще смертельно рискуют в каждом без исключения вылете. Интересовала Браунинга и управляемость костюма в условиях протяженного полета в сложных условиях — для тестов специально выбрали ветреный день.
Полет прошел успешно, хотя изобретатель признает, что контролировать мощь 1000-сильного Gravity было непросто. Он сумел разогнаться до скорости в 90 км/ч, что с учетом ужасной аэродинамической формы громоздкого снаряжения весьма неплохо. Ричард Браунинг оценил красоту вида с высоты и остался чрезвычайно доволен полетом.
TechCult: последние новости
Toyota разрабатывает электромобиль, который будет заряжаться за несколько минут Curtiss Warhawk: мотоцикл, созданный под вдохновением от истребителя времен Второй мировой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские АЗС массово воруют бензин120
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами199
УАЗ улучшил качество сборки своих внедорожников
Самый дорогой внедорожник в мире20
Кроссовер Chevrolet для РФ получит телевизор
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
04:35
Российские АЗС массово воруют бензин
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
02:45
Названа стоимость платного проезда до Петербурга
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:33
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля
Бортжурнал Статьи
01:33
«Водителя подрезали, он хочет отомстить и звонит „102“
Статьи
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение