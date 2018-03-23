Ричард «Железный человек» Браунинг пролетел по самому длинному зиплайну в Европе

До тех пор, пока проблема «мертвой зоны», то есть сохранения безопасности пилота на высотах до 30 м, не будет решена, персональные реактивные костюмы останутся уделом энтузиастов. Которым только и остается, что демонстрировать трюки и мечтать о грядущей коммерциализации своих разработок. Сегодня в мире есть три явных лидера: Девид Мейнем из Jetpack Aviation, Фрэнки Запата с его Flyboard Air и Ричард Браунинг в костюме Gravity. На днях внимание к себе привлек именно Браунинг, который решил прокатиться в своем костюме с реактивными двигателями по зиплайну, да не абы какому, а самому протяженному в Европе. Речь идет об аттракционе Zip World Velocity 2 — более 1,5 км скольжения на тросе под действием гравитации среди холмов Бангора в Уэльсе. Проехаться здесь можно и без реактивного мотора, но Браунинг прибыл не просто покататься.

Полет на реактивной тяге, но на надежном тросе зиплайна — отличная возможность протестировать скоростные режимы костюма Gravity без лишнего риска. Ведь, как уже говорилось, пилоты все еще смертельно рискуют в каждом без исключения вылете. Интересовала Браунинга и управляемость костюма в условиях протяженного полета в сложных условиях — для тестов специально выбрали ветреный день.

Полет прошел успешно, хотя изобретатель признает, что контролировать мощь 1000-сильного Gravity было непросто. Он сумел разогнаться до скорости в 90 км/ч, что с учетом ужасной аэродинамической формы громоздкого снаряжения весьма неплохо. Ричард Браунинг оценил красоту вида с высоты и остался чрезвычайно доволен полетом.