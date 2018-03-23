К 1 мая в воронежском парке заработает колесо обозрения

К 1 мая в парке у ТРК «Арена» в Северном микрорайоне Воронежа планируют открыть колесо обозрения, об этом «АиФ-Черноземье» рассказали в рекламном отделе торгово-развлекательного комплекса.

В честь открытия стационарного колеса обозрения, которое будет функционировать круглогодично, организаторы устроят большой городской праздник в виде циркового фестиваля.

Высота колеса обозрения составит 37 метров, в нем будет 18 кабинок.

«Изначально мы рассчитывали, что установим более высокое колесо обозрения. Но в таком случае нам пришлось бы ждать еще два года до открытия. Дело в том, что производство такой конструкции требует времени. Поэтому мы приняли решение пока установить 37-метровое колесо, а через два года заменить его на более высокое», — объяснила «АиФ-Черноземье» Елена Орищенко.

Установка колеса обозрения уже началась. По предварительной информации, цена билета составит порядка 200 рублей.