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К 1 мая в воронежском парке заработает колесо обозрения
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К 1 мая в воронежском парке заработает колесо обозрения 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
К 1 мая в парке у ТРК «Арена» в Северном микрорайоне Воронежа планируют открыть колесо обозрения, об этом «АиФ-Черноземье» рассказали в рекламном отделе торгово-развлекательного комплекса.
В честь открытия стационарного колеса обозрения, которое будет функционировать круглогодично, организаторы устроят большой городской праздник в виде циркового фестиваля.
Высота колеса обозрения составит 37 метров, в нем будет 18 кабинок.
«Изначально мы рассчитывали, что установим более высокое колесо обозрения. Но в таком случае нам пришлось бы ждать еще два года до открытия. Дело в том, что производство такой конструкции требует времени. Поэтому мы приняли решение пока установить 37-метровое колесо, а через два года заменить его на более высокое», — объяснила «АиФ-Черноземье» Елена Орищенко.
Установка колеса обозрения уже началась. По предварительной информации, цена билета составит порядка 200 рублей.
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