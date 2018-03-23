Разработана новая модель автомата выдува полиэтилентерефталат-тары

ЗАО «Кропоткинский завод МиССП» разработало новую модель автомата выдува полиэтилентерефталат-тары А-12000-7. Автомат предназначен для производства ПЭТ-бутылок из разогретых преформ методом вытяжки и двухстадийного выдува в семиместной пресс-форме. На оборудовании производительностью 12 000 бутылок в час можно изготовить ПЭТ-тару емкостью от 0,25 до 2,0 литров. Машина вызвала большой интерес со стороны покупателей на рынке.

Уже более 20 лет «Кропоткинский завод МиССП» осуществляет поставку технологического оборудования для автоматических линий розлива и упаковки продуктов в ПЭТ, а также развивает направление по производству оборудования для выдува ПЭТ-тары.

В ассортимент продукции, выпускаемой заводом, входят: автоматы и полуавтоматы для производства ПЭТ-тары, технологические линии розлива жидкостей, этикетировочное оборудование, упаковочное оборудование, пресс-формы, экструзионно-выдувное оборудование, установки охлаждения жидкостей, транспортные линии для кондитерского производства.

Постоянная работа по внедрению передовых технологических и конструктивных решений, разработанных в том числе совместно со специалистами из Германии и Японии, позволяет производить машины с не уступающими зарубежным аналогам параметрами, которые при этом более адаптированы к российским условиям и доступнее по стоимости.

Оборудование компании ЗАО «Кропоткинский завод МиССП» хорошо зарекомендовало себя на рынке и успешно работает на таких заводах, как: ООО «Висма-Архыз», ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод», ООО «Пивоваръ Изгаршев», ЗАО «АДА-Уралпласт», ОАО «Минеральная вода и напитки», ООО «Национальная водная компания», ООО «Тамара ев Ани», ООО «Супер-Аква».

В 2017 году кропоткинское предприятие стало участником федеральной программы поддержки производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, реализуемой Минпромторгом России по постановлению Правительства Российской Федерации № 547.

В рамках мероприятия организацией были предоставлены скидки в размере не менее 15% при продаже выпускаемого оборудования в общей сумме 15,6 млн рублей.

В 2018 году Министерство продолжит работу по указанному механизму субсидирования предприятий пищевого машиностроения. Благодаря чему сельхозтоваропроизводителям и предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности возможно будет купить продукцию ЗАО «Кропоткинский завод МиССП» по льготной цене со скидкой в 15%.