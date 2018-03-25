Названы города России, где чаще всего покупают новые автомобили

Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали десять региональных городов России, в которых в январе-феврале 2018 года новые легковые автомобили покупали чаще всего.

При этом специалисты намеренно вывели за рамки рейтинга Москву и Санкт-Петербург с самыми высокими показателями в 28 400 и 13 100 проданных легковушек.

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какие машины в зоне риска в СНГ Лидером рейтинга среди остальных городов является Казань — за два месяца жители столицы Татарстана купили 3000 новых машин.

На втором месте по этому показателю находится Екатеринбург (2840 штук). Замыкает тройку лидеров Самара, в которой за отчетный период продали 2360 новых автомобилей.

Далее следует Нижний Новгород с результатом 2280 единиц. На пятой позиции Краснодар (2100 легковушек). Причем в данном рейтинге это единственный город с населением менее 1 млн жителей.

Кроме того, в топ-10 вошли Уфа (2080 автомобилей), Челябинск (1940 легковушек), Ростов-на-Дону (1920 машин), Пермь (1880 штук) и Воронеж (1600 единиц).

Во всех перечисленных городах реализация новых автомобилей за отчетный период выросла, отмечают аналитики.

Наибольший прирост наблюдается в Челябинске (44%) и Екатеринбурге (41%), меньше всего увеличились продажи в Казани и Воронеже (по 10%).

Интересно, что на 11-м месте оказался Тольятти (1410 легковушек), который даже не является региональным центром, но по продажам новых машин опережает такие города-миллионники, как Новосибирск, Волгоград, Красноярск и Омск.

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