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Названы города России, где чаще всего покупают новые автомобили
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Названы города России, где чаще всего покупают новые автомобили 

Мир24 2 часа назад
Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали десять региональных городов России, в которых в январе-феврале 2018 года новые легковые автомобили покупали чаще всего.
При этом специалисты намеренно вывели за рамки рейтинга Москву и Санкт-Петербург с самыми высокими показателями в 28 400 и 13 100 проданных легковушек.
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На втором месте по этому показателю находится Екатеринбург (2840 штук). Замыкает тройку лидеров Самара, в которой за отчетный период продали 2360 новых автомобилей.
Далее следует Нижний Новгород с результатом 2280 единиц. На пятой позиции Краснодар (2100 легковушек). Причем в данном рейтинге это единственный город с населением менее 1 млн жителей.
Кроме того, в топ-10 вошли Уфа (2080 автомобилей), Челябинск (1940 легковушек), Ростов-на-Дону (1920 машин), Пермь (1880 штук) и Воронеж (1600 единиц).
Во всех перечисленных городах реализация новых автомобилей за отчетный период выросла, отмечают аналитики.
Наибольший прирост наблюдается в Челябинске (44%) и Екатеринбурге (41%), меньше всего увеличились продажи в Казани и Воронеже (по 10%).
Интересно, что на 11-м месте оказался Тольятти (1410 легковушек), который даже не является региональным центром, но по продажам новых машин опережает такие города-миллионники, как Новосибирск, Волгоград, Красноярск и Омск.
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