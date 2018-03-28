Jeep отозвал внедорожники Wrangler в России

В ремонт будут направлены 520 автомобилей, которые были проданы в период с 2009 по 2014 год.

Как сообщает пресс-служба «Росстандарта», из-за длительного пребывания в условиях высокой влажности, высокой температуры и/ или перепада температуры газогенератор подушки безопасности, содержащий пиропатрон с пиротехническим составом, может потерять свои свойства. «Это может привести к разрушению газогенератора из-за избыточного внутреннего давления», — предупредили в ведомстве.

В дилерских центрах будет произведена бесплатная замена подушки безопасности пассажира.