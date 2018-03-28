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Jeep отозвал внедорожники Wrangler в России
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Jeep отозвал внедорожники Wrangler в России 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
В ремонт будут направлены 520 автомобилей, которые были проданы в период с 2009 по 2014 год.
Как сообщает пресс-служба «Росстандарта», из-за длительного пребывания в условиях высокой влажности, высокой температуры и/ или перепада температуры газогенератор подушки безопасности, содержащий пиропатрон с пиротехническим составом, может потерять свои свойства. «Это может привести к разрушению газогенератора из-за избыточного внутреннего давления», — предупредили в ведомстве.
В дилерских центрах будет произведена бесплатная замена подушки безопасности пассажира.
Напомним, ранее подушки безопасности стали причиной отзыва 4,5 тыс. "Мерседесов" С-Class и GLC.
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