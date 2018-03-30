На рынке грузовиков с пробегом лидирует КАМАЗ

Исследование «Автостат Инфо» показало, что объем перепродаж в России на рынке грузовиков с пробегом в феврале 2018 года снизился на 4,9% к аналогичному периоду прошлого года, потеряв 1083 ед., соответственно, до 20 984 ед.

При этом перепродажи в сегменте российской техники упали на 8,6% (–1053 ед.), а у иномарочной техники всего на 0,3% (–30 ед.). В отчетный период сменили владельцев 11 233 ед. отечественных грузовиков и 9751 ед. грузовиков-иномарок.

За отчетный месяц грузовиков марки «КАМАЗ» было перепродано 5438 ед., что на 4% меньше (–225 ед.), чем годом ранее (5663 ед.). Второе место по перепродажам за маркой «ГАЗ» — 2238 ед., что на 4,6% хуже (–108 ед.) прошлогоднего результата (2346 ед.). Третье место занимает «МАЗ» — 1541 ед. техники, перепроданной в феврале 2018 года, что на 14% меньше (–251 ед.), чем годом ранее (1792 ед.). В ТОП-5 самых востребованных на вторичном рынке производителей грузовиков по результатам февральских продаж также Volvo (1127 ед., +6,2%, а годом ранее 1061 машина) и « ЗИЛ » (1044 ед., –21,1%, ранее 1323 ед.).

ТОП-5 моделей вторичного грузового рынка России в феврале 2018 года составили:

«КАМАЗ-65115» — 734 ед. (–5,9%),

«ГАЗ-3307» — 592 ед. (+11,3%),

Volvo Serie FH 4x2 — 559 ед. (+12,7%),

«КАМАЗ-55111» — 526 ед. (–13,9%),

«КАМАЗ-5320» — 492 ед. (–2%).