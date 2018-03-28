Правительство попросили отложить повышение утильсбора на машины

Жители Приморья столкнулись с неожиданной проблемой: введение новых ставок, о котором было объявлено сравнительно недавно, грозит существенными тратами тем, кто ввозит автомобили из Японии.

Выяснилось, что те автомобилисты, которые уже приобрели машины на японских аукционах и теперь ожидают их прибытия в Россию, должны будут заплатить сбор уже по новым коэффициентам. В частности, ставки на наиболее востребованные категории ТС, например, на авто с моторами объемом от 1 до 2 литров, вырастут на 90% до 84 тыс. рублей, а с двигателями объемом от 2 до 3 литров — на 49,3% до 126 тысяч рублей.

В обращении к правительству власти региона отметили, что «так как утилизационный сбор взимается при таможенном оформлении, повышение ставок приведет к существенному росту цен на вновь ввозимые автомобили в Приморском крае». В связи с этим предлагается перенести начало действия новых ставок утилизационного сбора на 1 сентября 2018 года.

Впрочем, с большой долей вероятности, просьба Закзобрания выполнена не будет, так как новые коэффициенты вступают в силу всего через несколько дней — с 1 апреля 2018 года.