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Правительство попросили отложить повышение утильсбора на машины
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Правительство попросили отложить повышение утильсбора на машины 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Жители Приморья столкнулись с неожиданной проблемой: введение новых ставок, о котором было объявлено сравнительно недавно, грозит существенными тратами тем, кто ввозит автомобили из Японии.
Выяснилось, что те автомобилисты, которые уже приобрели машины на японских аукционах и теперь ожидают их прибытия в Россию, должны будут заплатить сбор уже по новым коэффициентам. В частности, ставки на наиболее востребованные категории ТС, например, на авто с моторами объемом от 1 до 2 литров, вырастут на 90% до 84 тыс. рублей, а с двигателями объемом от 2 до 3 литров — на 49,3% до 126 тысяч рублей.
В обращении к правительству власти региона отметили, что «так как утилизационный сбор взимается при таможенном оформлении, повышение ставок приведет к существенному росту цен на вновь ввозимые автомобили в Приморском крае». В связи с этим предлагается перенести начало действия новых ставок утилизационного сбора на 1 сентября 2018 года.
Впрочем, с большой долей вероятности, просьба Закзобрания выполнена не будет, так как новые коэффициенты вступают в силу всего через несколько дней — с 1 апреля 2018 года.
Как ранее сообщал «Авторамблер», автопроизводители заявили, что повышение скажется на рыночной стоимости машин. Однако в Минпромторге уверили, что новые ставки не повлияют на розничные цены в связи с существенным объемом средств федерального бюджета, запланированных в 2018-2020 годах на поддержку автомобильной промышленности — более 125 млрд рублей ежегодно.
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