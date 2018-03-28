В районе Крымского моста увеличат число сотрудников ДПС

КРАСНОДАР, 28 марта. / ТАСС /. Число сотрудников полиции , которые будут следить за дорогой к Керченскому проливу, увеличат, сообщил в среду на очередном собрании заксобрания Кубани начальник краевого ГУ МВД Владимир Виневский

Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту, который свяжет полуостров с другими регионами России, изначально планировалось открыть до конца 2018 года. Во время визита в Крым президента РФ Владимира Путина было озвучено предложение запустить движение по мосту после 9 мая 2018 года.

"Есть уже решение министерства внутренних дел об усилении подразделений, которые будут нести службу в районе переправы. Для охраны дороги ведущей на Керченский пролив будет привлечен специальный полк ДПС ", — сказал Виневский.

Он добавил, что для охраны порядка в популярных среди туристов муниципалитетах (Темрюкский район, Геленджик, Анапа, Сочи) во время курортного сезона направят дополнительные силы.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.

Стройка века

Мост в Крым — самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км.

Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.