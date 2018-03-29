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В Барнауле в Родительский день организуют бесплатную доставку на кладбища
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В Барнауле в Родительский день организуют бесплатную доставку на кладбища 

АиФ — Алтай 45 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
83 автобуса и 17 трамваев будут доставлять людей на Черницкое, Власихинское, Новомихайловское, Гоньбинское и Затонское кладбища. Бесплатный проезд будет действовать с 8.00 и до 18.00 часов.
На Черницком, Новомихайловском и Власихинском кладбищах также организуют доставку к отдаленным захоронениям, будет ходить микроавтобус.
Справка
На территории Барнаульского городского округа работает 19 кладбищ площадью 372 га. Самое большое — Новомихайловское, его площадь 1 280 201 кв.м. В год в Барнаульском городском округе хоронят 5,5-6 тысяч человек.
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