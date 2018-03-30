Ещё
Tesla отзывает 123 тысячи Model S для замены деталей гидроусилителя руля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Tesla отзывает 123 тысячи Model S для замены деталей гидроусилителя руля 

Вести.Ru 35 минут назад
Американская компания Tesla отзывает порядка 123 тысяч седанов Model S, чтобы заменить детали гидроусилителя рулевого управления.
Как уточняется, отзываются Model S, которые были выпущены до апреля 2016 года. Владельцам автомобилей рекомендуют заменить болты гидроусилителя руля (якобы они подвержены чрезмерной коррозии, особенно в условиях холодного климата). На деталь оказывает воздействие определенный вид соли, который используется для предотвращения обледенения на автомобильных дорогах.
По итогам четвертого квартала 2017 года, который завершился 31 декабря, Tesla отчиталась об убытках в размере 675 миллионов долларов. Как сообщалось в издании The Wall Street Journal, компания Маска никогда не несла таких серьезных потерь по итогам квартала. Для сравнения — в третьем квартале 2017 года показатель составил 619 миллионов долларов, а в четвертом квартале 2016 года — 121 миллион долларов.
Компания Tesla возникла в 2003 году, напоминает Изначально она называлась Tesla Motors, но в прошлом году стала называться просто Tesla. Штаб-квартира фирмы находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния, США).
Вести.Ru: последние новости
Опубликовано видео аварии, унесшей жизнь подростка в Рыбинске Белгородские мстители расстреляли из ружья для пейнтбола дорожные камеры и охранников Назван самый лучший автомобиль 2018 года
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов51
Разрешить тонировку
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Полицейский сбил машину, а потом пешехода34
Пьяная погоня: полковника ГИБДД поймали после аварии130
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение