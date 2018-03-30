Евгений Осин госпитализирован

В прошлом году Евгений Осин пытался справиться с алкогольной зависимостью и прошел курс реабилитации. Но без особого успеха. Как сообщается, артист экстренно госпитализирован в Москве.

Осин обратился в одну из московских больниц, сообщает РЕН ТВ . По некоторым данным, врачи не сразу узнали артиста. Предположительно, у Евгения возникли серьезные проблемы со здоровьем из-за увлечения алкоголем.

Напомним, в прошлом году Осин отправился в реабилитационную клинику в Таиланд. Тогда артист заявил, что нужно что-то делать, нельзя отрицать зависимость, поскольку все может плачевно закончиться. «Сначала отказывает печень, поджелудочная, потом ноги, а потом начинаются такие болезни, как панкреатит, язва желудка, а в худшем случае — цирроз печени и все».