Евгений Осин госпитализирован 

В прошлом году Евгений Осин пытался справиться с алкогольной зависимостью и прошел курс реабилитации. Но без особого успеха. Как сообщается, артист экстренно госпитализирован в Москве.
Осин обратился в одну из московских больниц, сообщает РЕН ТВ. По некоторым данным, врачи не сразу узнали артиста. Предположительно, у Евгения возникли серьезные проблемы со здоровьем из-за увлечения алкоголем.
Напомним, в прошлом году Осин отправился в реабилитационную клинику в Таиланд. Тогда артист заявил, что нужно что-то делать, нельзя отрицать зависимость, поскольку все может плачевно закончиться. «Сначала отказывает печень, поджелудочная, потом ноги, а потом начинаются такие болезни, как панкреатит, язва желудка, а в худшем случае — цирроз печени и все».
Однако через некоторое время певица Наталья Штурм сообщила о побеге Евгения из клиники. Она увидела случайно певца в одном из московских магазинов, причем возле прилавка с алкогольной продукцией. «Глазам не верю. Неужели наша звезда вернулась? И сразу в магазин, поправлять здоровье… Эх, Женя Осин… А я ведь говорила, что именно так все и закончится», — писала в соцсетях Штурм.