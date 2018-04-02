«Категорически отрицаю»: уличённые в хищениях при строительстве стадиона «Калининград» не признают своей вины 

За хищения при строительстве в Калининграде стадиона к Чемпионату мира братьям-миллиардерам Магомедовым грозит серьёзный срок. По некоторым данным, компании бизнесменов занимались поставкой материалов и песка, стоимость которых была значительно завышена. Сам Зиявудин Магомедов подтвердил, что проблемы в компаниях были, но хищения отверг.
«Категорически отрицаю», — сказал он.
Следствие квалифицировали действия бизнесменов как «Организация преступного сообщества». За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Сейчас подозреваемые в крупном хищении бюджетных средств арестованы по решению суда.
За хищения при строительстве калининградского стадиона братьям-миллиардерам грозит до 20 лет тюрьмы