В Калининграде прошли учения по ликвидации террористов на стадионе ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 30 марта. / ТАСС /. Учения по ликвидации террористов, забросивших на футбольное поле взрывные устройства с помощью беспилотников и захвативших заложников, прошли в пятницу на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

"В ходе учения проверена эффективность мер по антитеррористической и противодиверсионной защищенности спортивных объектов. Отработана практическая реализация плана проведения первоочередных мер по пресечению террористических актов и эвакуационных мероприятий", — говорится в сообщении ведомства.

По легенде учений, террористы с помощью беспилотного летательного аппарата доставили два взрывных устройства на футбольное поле стадиона «Калининград», произвели их подрыв и захватили в заложники болельщиков, находившихся на стадионе. Решены задачи по ликвидации террористической угрозы, проверена профессиональная подготовка руководящего состава территориальных органов и их подразделений.