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В Калининграде прошли учения по ликвидации террористов на стадионе ЧМ-2018
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В Калининграде прошли учения по ликвидации террористов на стадионе ЧМ-2018 

ТАСС 22 часа назад
Фото: Главный региональный
КАЛИНИНГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Учения по ликвидации террористов, забросивших на футбольное поле взрывные устройства с помощью беспилотников и захвативших заложников, прошли в пятницу на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
В тренировке задействовали сотрудники полиции, ФСБ, Федеральной службы охраны, МЧС, регионального управления Росгвардии, службы медицины катастроф, вертолет авиации ФСБ.
"В ходе учения проверена эффективность мер по антитеррористической и противодиверсионной защищенности спортивных объектов. Отработана практическая реализация плана проведения первоочередных мер по пресечению террористических актов и эвакуационных мероприятий", — говорится в сообщении ведомства.
По легенде учений, террористы с помощью беспилотного летательного аппарата доставили два взрывных устройства на футбольное поле стадиона «Калининград», произвели их подрыв и захватили в заложники болельщиков, находившихся на стадионе. Решены задачи по ликвидации террористической угрозы, проверена профессиональная подготовка руководящего состава территориальных органов и их подразделений.
Матчи домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня). По оценкам Министерства культуры и туризма Калининградской области, в период проведения игр в регион приедут до 120 тыс. туристов.
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