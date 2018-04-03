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В Калининграде в эксплуатацию введён ряд объектов ЧМ-2018
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В Калининграде в эксплуатацию введён ряд объектов ЧМ-2018 

Вести Калининград 56 минут назад
Фото: Вести Калининград
Областное агентство по архитектуре и градостроению выдало разрешение на эксплуатацию инженерных сетей, обслуживающие остров Октябрьский, а также стадион «Калининград». Это тепловые сети, сети водоснабжения, водоотведения и связи. Их протяженность составляет более 15 километров. Они предназначены как для проведения матчей предстоящего Чемпионата мира по футболу, так и для развития данной территории.
Кроме того, разрешение на ввод получила территория, которая фактически является продолжением Парадной набережной. Там уже обустроена автомобильная дорога, пешеходная и велосипедная дорожки. Протяженность Парадной набережной составляет более 800 метров. К ней примыкает пассажирский причал.
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