В Калининграде в эксплуатацию введён ряд объектов ЧМ-2018

Областное агентство по архитектуре и градостроению выдало разрешение на эксплуатацию инженерных сетей, обслуживающие остров Октябрьский, а также стадион «Калининград». Это тепловые сети, сети водоснабжения, водоотведения и связи. Их протяженность составляет более 15 километров. Они предназначены как для проведения матчей предстоящего Чемпионата мира по футболу, так и для развития данной территории.

Кроме того, разрешение на ввод получила территория, которая фактически является продолжением Парадной набережной. Там уже обустроена автомобильная дорога, пешеходная и велосипедная дорожки. Протяженность Парадной набережной составляет более 800 метров. К ней примыкает пассажирский причал.