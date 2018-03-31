На Заводском шоссе отремонтируют участок от улицы Земеца до проспекта Кирова

В Самаре планируют продолжить ремонт Заводского шоссе. Речь идет о участке от улицы Земеца до проспекта Кирова. Об этом сообщил представитель департамента градостроительства Самары.

Правда, к работам здесь приступят еще не скоро. Несмотря на то, что проект реконструкции уже давно готов, бюджет на него пока не заложили.

— Ремонт Заводского шоссе от улицы Земеца до проспекта Кирова предварительно запланирован на 2019 год, — рассказал представитель депстроя.

Реконструкция Заводского шоссе осуществляется пошагово. Первый этап — строительно-монтажные работы на участке Заводского шоссе от Авроры до дома №13 уже завершен. Сейчас новый участок дороги готовят к сдаче в эксплуатацию.

В процессе ремонта изменились планы по замене инженерных коммуникаций, дорожного полотна и установке осветительных приборов. Также мэрия решила отказаться от обустройства велодорожки. Это связано с тем, что сначала на шоссе хотели сделать тротуары одной ширины — три метра. А теперь размер будет варьироваться.

Впоследствии возникли проблемы с железнодорожными переездами, расположенными в этом районе. Подробнее о ситуации читайте в нашем фоторепортаже.

Второй этап реконструкции Заводского шоссе предполагает проведение работ на участке от дома № 7 (корпус 1) до XXII Партсъезда. Подрядчик, нанятый мэрией, уже разработал проект. Его направили на государственную экспертизу. При получении положительного заключения к работам можно будет приступить в третьем квартале 2018 года.

Дорога будет четырехполосной. Также здесь переустроят инженерные сети, сети связи, разработают новую систему газораспределителей. Кроме того, в проекте подрядчик должен учесть обустройство примыканий к улицам Набережной реки Самары, Ближней, Профильной, Мальцева, XXII Партсъезда и подъезды к предприятиям.

Оригинал материала: http://63.ru/text/gorod/408806907723780.html