Ещё
В Воронеже школьник сломал позвоночник из-за падения на него снега с крыши
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Воронеже школьник сломал позвоночник из-за падения на него снега с крыши 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 2 апр — РИА Новости. Двенадцатилетний подросток попал в больницу с компрессионным переломом позвонков после падения на него снега с крыши дома в Воронеже, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
"Около 17 часов 1 апреля 2018 года в результате падения снега с крыши дома №14 по ул. Артамонова Воронежа был травмирован 12-летний мальчик. С полученными телесными повреждениями ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему поставлен диагноз: «компрессионный перелом 5-8 позвонков», — говорится в сообщении.
По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
"Опрошен пострадавший мальчик и его мама, а также очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проведения проверочных мероприятий будут установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию здания, с крыши которого произошло падение снега, дана оценка качеству и своевременности производства работ по очистке кровли от снега", — отмечает следствие.
В середине марта в центре Воронежа упавшей с крыши наледью была тяжело травмирована 35-летняя женщина, которая шла на работу. По информации издания moe-online, пострадавшей оказалась главный хранитель литературного музея имени Никитина. Ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы «Электроника».
Днем 25 марта упавшая с крыши многоквартирного дома №2 по улице Театральная в самом центре Воронежа наледь убила 71-летнего мужчину. По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека». Санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Как сообщил на своей странице в соцсети воронежский краевед Владимир Елецких, погибшим оказался бывший сотрудник областной газеты «Коммуна» и областного радио Николай Кочетов.
РИА Новости: последние новости
Российский самолет наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне На Чукотке рабочий погиб в результате взрыва конструкции для удаления льда Посольство в ФРГ проясняет ситуацию по задержанию неисправного автобуса
 Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобили дорожают с 1 апреля154
Разрешить тонировку
Объявлены рублевые цены на Camry нового поколения
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем250
На рынок вышла обновлённая китайская «Газель»
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение