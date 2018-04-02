В Воронеже школьник сломал позвоночник из-за падения на него снега с крыши

ВОРОНЕЖ, 2 апр — РИА Новости . Двенадцатилетний подросток попал в больницу с компрессионным переломом позвонков после падения на него снега с крыши дома в Воронеже, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ

"Около 17 часов 1 апреля 2018 года в результате падения снега с крыши дома №14 по ул. Артамонова Воронежа был травмирован 12-летний мальчик. С полученными телесными повреждениями ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему поставлен диагноз: «компрессионный перелом 5-8 позвонков», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

"Опрошен пострадавший мальчик и его мама, а также очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проведения проверочных мероприятий будут установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию здания, с крыши которого произошло падение снега, дана оценка качеству и своевременности производства работ по очистке кровли от снега", — отмечает следствие.

В середине марта в центре Воронежа упавшей с крыши наледью была тяжело травмирована 35-летняя женщина, которая шла на работу. По информации издания moe-online, пострадавшей оказалась главный хранитель литературного музея имени Никитина. Ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы «Электроника».

Днем 25 марта упавшая с крыши многоквартирного дома №2 по улице Театральная в самом центре Воронежа наледь убила 71-летнего мужчину. По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека». Санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Как сообщил на своей странице в соцсети воронежский краевед Владимир Елецких, погибшим оказался бывший сотрудник областной газеты «Коммуна» и областного радио Николай Кочетов.