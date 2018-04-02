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В Воронеже снег с крыши сломал школьнику позвоночник
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В Воронеже снег с крыши сломал школьнику позвоночник 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
В Воронеже на 12-летнего школьника упал снег с крыши, он был госпитализирован с компрессионным переломом позвонков. Об этом сообщается на сайте СК по региону.
"Около 17 часов 1 апреля 2018 года в результате падения снега с крыши дома N14 по ул. Артамонова Воронежа был травмирован 12-летний мальчик. С полученными телесными повреждениями ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему поставлен диагноз: «компрессионный перелом 5-8 позвонков», — говорится в сообщении.
По данному факту проводится доследственная проверка.
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