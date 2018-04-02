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В орловских цветах поселился калифорнийский трипс
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В орловских цветах поселился калифорнийский трипс 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Цветы с опасным карантинным вредителем — калифорнийским трипсом были обнаружены в областном центре на минувшей неделе специалистами Орловского референтного центра Россельхознадзора.
Образцы горшечных и цветочных культур исследовали специалисты отдела исследований в области карантина растений, качества и сертификации семян. В ходе энтомологической экспертизы был выявлен карантинный объект — калифорнийский цветочный трипс.
Данный вредитель повреждает абрикос, персик, нектарин, сливу, розу, гвоздику, душистый горошек, гладиолус, горох, томат, сладкий перец, тыквенные, землянику, свеклу, морковь, хлопок, грейпфрут, виноград, лук, фасоль, сафлор. Всего 244 вида растений из 62 семейств.
Наличие трипса на растениях можно установить по некрозам в виде светлых пятен или полос (штриховатости) с четкими краями и экскрементами трипсов в виде скоплений темных, очень мелких пятен (точек).
В качестве профилактики в борьбе с трипсом используется: запрет ввоза и вывоза срезов цветов, рассады, черенков и другой растительной продукции без разрешения карантинной службы; регулярное обследование цветочных, овощных и декоративных культур в теплицах; зараженных растений; дезинфекция почвы, инструментов и тары; удаление сорняков в теплицах и вокруг них, уничтожение растительных остатков.
В Россельхознадзоре рекомендуют не размещать купленные срезанные цветы вблизи комнатных растений. Горшечные растения при покупке следует внимательно осматривать на наличие насекомых, следов их жизнедеятельности или повреждений.
Сообщение В орловских цветах поселился калифорнийский трипс появились сначала на РИА 57.
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