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Росстандарт предложил Tesla распространить отзывную кампанию по Model S на Россию
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Росстандарт предложил Tesla распространить отзывную кампанию по Model S на Россию 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) направило запрос в штаб-квартиру Tesla в штате Калифорния (США) по отзываемым электромобилям Tesla Model S и предложило расширить отзывную кампанию на российский рынок, сообщили в Росстандарте.
«В запросе ведомства в компанию Tesla предлагается определить уполномоченное лицо для взаимодействия с Росстандартом по выработке механизмов оповещения владельцев электромобилей об угрозе причинения вреда и способах его предотвращения, а также сроков проведения соответствующих мероприятий. При невозможности осуществить такие мероприятия предлагается объявить об отзыве продукции и возместить убытки, причиненные приобретателям в связи с отзывом продукции», — говорится в сообщении Росстандарта.
Уполномоченный представитель изготовителя электрокаров Tesla в России в настоящее время отсутствует. Находящиеся на территории РФ автомобили этой марки ввезены частными лицами, уточнили в агентстве.
Компания Tesla в конце марта сообщила об отзыве по всему миру более 120 тыс. электромобилей Model S по причине неисправности усилителя руля: болты усилителя руля подвержены чрезмерной коррозии, особенно в холодных странах, где на них воздействуют противогололедные реагенты.
Ранее RNS сообщало, что электромобили Tesla в настоящее время являются единственной возможной заменой легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
"По нашему мнению, мы делали анализ, сравнивали характеристики и цены, и пришли к заключению, что пока единственным полноценным электромобилем, который может быть семье, домохозяйству заменой автомобилю с двигателем внутреннего сгорания, это Tesla. Пока это так", — говорил начальник управления отраслей экономики Аналитического центра при правительстве РФ Григорий Микрюков.
Эксперт считает, что парк электромобилей в России к концу 2025 года вырастет до 55 тыс. штук с 1,5 тыс. на начало 2018 года. На российском рынке у официальных дилеров можно приобрести только 2 модели электромобилей от Renault.
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