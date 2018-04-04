Росстандарт предложил Tesla распространить отзывную кампанию по Model S на Россию

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) направило запрос в штаб-квартиру Tesla в штате Калифорния (США) по отзываемым электромобилям Tesla Model S и предложило расширить отзывную кампанию на российский рынок, сообщили в Росстандарте.

«В запросе ведомства в компанию Tesla предлагается определить уполномоченное лицо для взаимодействия с Росстандартом по выработке механизмов оповещения владельцев электромобилей об угрозе причинения вреда и способах его предотвращения, а также сроков проведения соответствующих мероприятий. При невозможности осуществить такие мероприятия предлагается объявить об отзыве продукции и возместить убытки, причиненные приобретателям в связи с отзывом продукции», — говорится в сообщении Росстандарта.

Уполномоченный представитель изготовителя электрокаров Tesla в России в настоящее время отсутствует. Находящиеся на территории РФ автомобили этой марки ввезены частными лицами, уточнили в агентстве.

Компания Tesla в конце марта сообщила об отзыве по всему миру более 120 тыс. электромобилей Model S по причине неисправности усилителя руля: болты усилителя руля подвержены чрезмерной коррозии, особенно в холодных странах, где на них воздействуют противогололедные реагенты.

Ранее RNS сообщало, что электромобили Tesla в настоящее время являются единственной возможной заменой легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

"По нашему мнению, мы делали анализ, сравнивали характеристики и цены, и пришли к заключению, что пока единственным полноценным электромобилем, который может быть семье, домохозяйству заменой автомобилю с двигателем внутреннего сгорания, это Tesla. Пока это так", — говорил начальник управления отраслей экономики Аналитического центра при правительстве РФ Григорий Микрюков.