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В Екатеринбурге задержали пассажира, который с пистолетом напал на таксиста
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В Екатеринбурге задержали пассажира, который с пистолетом напал на таксиста 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на водителя такси. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ — «Разбой». Сейчас полиция разыскивает его сообщников.
По данным УМВД по Екатеринбургу, вечером 24 марта около 22:30 трое друзей вызвали такси от железнодорожного вокзала. Прибывший на место водитель забрал клиентов и отвез на адрес назначения в районе ВИЗа. Прибыв на место, один из пассажиров вместо кошелька вытащил пистолет. Водителю пришлось отдать сотовый телефон и все деньги. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.
Затем мужчины потребовала отвезти их на улицу Смазчиков в Кировском районе города. По прибытии на место водитель такси выскочил из машины и сбежал. Мужчина обратился в полицию и описал обидчиков. Стражи порядка смогли задержать одного из них.
При досмотре оперативники обнаружили у него тот самый пневматический пистолет. Нападавшим оказался ранее судимый за разбой безработный местный житель.
Розыск еще двоих предполагаемых соучастников преступления продолжается.
— У сотрудников полиции есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города, и они просят всех, кто мог пострадать от его противоправных деяний, сообщить в органы внутренних дел по телефону +7 (343) 356-42-03, — обращаются в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
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