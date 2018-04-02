В Екатеринбурге задержали пассажира, который с пистолетом напал на таксиста

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на водителя такси. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ — «Разбой». Сейчас полиция разыскивает его сообщников.

По данным УМВД по Екатеринбургу, вечером 24 марта около 22:30 трое друзей вызвали такси от железнодорожного вокзала. Прибывший на место водитель забрал клиентов и отвез на адрес назначения в районе ВИЗа. Прибыв на место, один из пассажиров вместо кошелька вытащил пистолет. Водителю пришлось отдать сотовый телефон и все деньги. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Затем мужчины потребовала отвезти их на улицу Смазчиков в Кировском районе города. По прибытии на место водитель такси выскочил из машины и сбежал. Мужчина обратился в полицию и описал обидчиков. Стражи порядка смогли задержать одного из них.

При досмотре оперативники обнаружили у него тот самый пневматический пистолет. Нападавшим оказался ранее судимый за разбой безработный местный житель.

Розыск еще двоих предполагаемых соучастников преступления продолжается.