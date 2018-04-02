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Приставы обяжут врачей возить больного на жизненно необходимую процедуру
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Приставы обяжут врачей возить больного на жизненно необходимую процедуру 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Приставы обяжут Юсьвинскую районную больницу возить больного на машине «скорой» на жизненно важную процедуру гемодиализа.
Житель деревни Мурмэс Юсьвинского района — инвалид первой группы, страдает терминальной стадией хронической почечной недостаточности. Ему жизненно необходимо три раза в неделю ездить на гемодиализ. Ближайшее медучреждение, где её проводят, находится в Кудымкаре — в 85 километрах от деревни. В прошлом году в диализный центр больного возила машина скорой помощи «Юсьвинской районной больницы». Однако с 15 января 2018 года больница отказала в перевозке пациента, объяснив это нехваткой транспорта.
«Больной вынужден был добираться до Кудымкара на такси и общественном транспорте, так как пропуск необходимой процедуры гемодиализа мог привести к летальному исходу. В месяц на поездки мужчина тратил около 14 тысяч рублей, при этом ему необходимо было за свой счёт приобретать жизненно важные лекарства», — пояснили в службе судебных приставов.
Прокурор Юсьвинского района обратился с иском в Кудымкарский городской суд, чтобы обязать больницу возить пациента на диализ. Суд встал на сторону больного. Все расходы, связанные с доставкой пациента, должно возместить Министерство здравоохранения Пермского края. Сейчас за выполнением решения суда следят судебные приставы: исполнительный документ поступил в отдел по Кудымкару, Юсьвинскому и Юрлинскому районам.
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