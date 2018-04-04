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В Ростове маршрутка № 75 изменит схему движения
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В Ростове маршрутка № 75 изменит схему движения 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
С сегодняшнего дня, 2 апреля, маршрут пассажирского микроавтобуса № 75 стал длиннее. Если раньше конечной был ТРЦ «МЕГАМАГ», то теперь торговый центр будет предпоследней остановкой.
— Теперь автобусы будут заезжать на Гребной канал, — пишет паблик «Ростовский городской транспорт» «ВКонтакте».
С сегодняшнего дня схема движения будет выглядеть так: Гребной канал — ТРК «МЕГАМАГ» — улица Пойменная — Темерницкий мост — проспект Сиверса — улица Большая Садовая — проспект Буденновский — Центральный рынок — улица Станиславского (западный разворот) — переулок Островского — улица Большая Садовая — Привокзальная площадь — проспект Сиверса — Темерницкий мост — улица Пойменная — ТРК «МЕГАМАГ» — Гребной канал.
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