В Ростове маршрутка № 75 изменит схему движения

С сегодняшнего дня, 2 апреля, маршрут пассажирского микроавтобуса № 75 стал длиннее. Если раньше конечной был ТРЦ «МЕГАМАГ», то теперь торговый центр будет предпоследней остановкой.

— Теперь автобусы будут заезжать на Гребной канал, — пишет паблик «Ростовский городской транспорт» «ВКонтакте».

С сегодняшнего дня схема движения будет выглядеть так: Гребной канал — ТРК «МЕГАМАГ» — улица Пойменная — Темерницкий мост — проспект Сиверса — улица Большая Садовая — проспект Буденновский — Центральный рынок — улица Станиславского (западный разворот) — переулок Островского — улица Большая Садовая — Привокзальная площадь — проспект Сиверса — Темерницкий мост — улица Пойменная — ТРК «МЕГАМАГ» — Гребной канал.