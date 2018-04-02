Активист из Волоколамска арестован на 15 суток 

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«Новые колеса» изъяли: в Калининграде неожиданно пропал весь выпуск газеты

Беспилотник Uber впервые сбил насмерть пешехода во время испытаний

СМИ: от водителей при переоформлении удостоверения могут потребовать сдавать экзамен на знание ПДД