Активист из Волоколамска арестован на 15 суток 

Волоколамский активист Артем Любимов получил 15 суток административного ареста за неповиновение полиции. Такое наказание вынес Любимову Истринский горсуд Подмосковья, сообщает «Интерфакс».
Еще один активист Андрей Жданов, задержанный накануне во время автопробега, получил 14 суток ареста. 1 апреля в Волоколамске прошел массовый митинг против мусорного полигона «Ядрово». Активисты требовали его закрыть. По оценке мэра Волоколамска Петра Лазарева, в акции приняли участие около 6 тыс. человек.
Как сообщил русской службе BBC юрист Денис Кунаев, представляющий интересы Любимова, в полицию поступил звонок от человека, сообщившего, что активист якобы готовит беспорядки на митинге. После этого машину Любимова остановили автоинспекторы вместе с сотрудниками уголовного розыска.