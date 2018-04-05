Правительство РФ выделит средства на строительство ж/д обхода Краснодара

Правительство РФ выделит 9,51 млрд рублей на строительство железнодорожного обхода Краснодара.

Согласно документу, уставный капитал ОАО «РЖД» увеличен на 25,9 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования. В их число входит комплексная реконструкция участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Из федерального бюджета на эти цели направляется взнос в размере 9,51 млрд рублей.

Строительство Краснодарского обхода позволит увеличить пропускную способность железной дороги и перенаправить грузовые потоки в направление портов Азово-Черноморского бассейна, а также значительно разгрузить Краснодарский железнодорожный узел от транзитных грузовых поездов, сообщает пресс-служба администрации региона.