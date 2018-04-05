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Умерла отравленная в больнице формалином девушка
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Умерла отравленная в больнице формалином девушка 

Рамблер 19 часов назад
В Москве умерла девушка, случайно отравленная формалином, сообщает «Комсомольская правда».
По информации издания, 28-летняя уроженка Ульяновска Екатерина Федяева скончалась сегодня около 12:00 в медицинском центре имени Бурназяна, не выходя из состояния медикаментозной комы.
Причиной смерти Федяевой была признана полиорганная недостаточность, то есть неспособность органов поддерживать жизнеобеспечение организма.
13 марта Екатерина Федяева легла в ульяновскую Центральную клиническую медсанчасть имени Егорова на плановую операцию по удалению кисты и дожидалась ее два дня. 15-го операция была сделана, однако после этого врачи по ошибке ввели ей вместо физраствора 25-процентный раствор формалина. Позже девушка была переведена в реанимацию, а затем доставлена в Москву.
В конце марта ульяновское управление Следственного комитета возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
 Ещё 12 источников 
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